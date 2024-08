Morsdode hazen en gordeldieren van ‘t spit

Jaren geleden, In 2012, maakten we een video over fotograaf Isabella Rozendaal. We gingen met haar mee terwijl ze, in een mistig knollenveld in Zuid-Holland, foto’s maakte van een stel jagers en jachthonden die op hazenjacht waren. Niet zomaar voor een paar leuke kiekjes, maar voor een fotoserie over de jachtcultuur wereldwijd, waar ze mee bezig was. Dit is die video:

De afgelopen jaren heeft ze het project, Isabella hunts, voortgezet en het is nu af. Isabella ging behalve naar Zuid-Hollandse knollenvelden ook naar de VS, het Midden-Oosten en de Braziliaanse Amazone. Ze schoot niet alleen foto’s, maar volgde ook een jachtopleiding (zoals te zien in de video hierboven) en leerde hoe je dieren slacht. Met het project wilde ze de confrontatie aangaan met de dood, met het menselijk vermogen tot vernietiging, met de harde realiteit van de natuur zelf en met haar eigen moraal.

De beste van de 38.000 foto’s die Isabella in de afgelopen 10 jaar schoot zijn te zien op een expositie in Fotomuseum Den Haag, vanaf 9 februari. Een fotoboek kun je bestellen vie Voordekunst.

Een jachthond tijdens zijn eerste eendenjacht, in Oregon (Verenigde Staten)

Opening van het eekhoornjachtseizoen, in Louisiana (Verenigde Staten)

Nazoeken van een wild zwijn, in Brandenburg (Duitsland)

Alligatorjacht in Louisiana (Verenigde Staten)

Links: Een jager in camouflage, in Hesse (Duitsland) | Rechts: Een man in Acre (Brazilië) bakt een gordeldier

Een ranchpaard in Texas (Verenigde Staten)

Hond Lolly, in Texas (Verenigde Staten)

Voet van een beer, bejaagd voor vlees en huid, in Californië (Verenigde Staten)