Motherboard zoekt stagiairs

Motherboard is je kompas voor de cultuur van morgen. De site bestaat uit nieuws, nieuwtjes en interviews die over technologische en menselijke vooruitgang gaan. Maar dat wist je misschien al. Motherboard is geen site over de nieuwste gadgets en ook geen tech-site met nieuwtjes uit Silicon Valley. We documenteren de interessantste en relevantste ontwikkelingen in de cultuur rondom technologie en wetenschap.

En je kan er superleuk stage lopen. De redactie is overzichtelijk, dus je kan een hoop bijdragen aan een platform dat nog steeds hard groeit en een unieke kijk biedt op ontwikkelingen in de wereld. Geen koffie halen dus, maar verhalen maken en meedenken met hoe we nog groter kunnen worden.

Voor de Nederlandse redactie van Motherboard is VICE op zoek naar een:

Stagiair Redactie (m/v), fulltime

De stagiair ondersteunt de editor bij het maken van de Nederlandse site van Motherboard. Hij/zij vertaalt artikelen en verzint goede ideeën voor lokale verhalen en videoʼs.

De stagiair is zeer goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied en ziet overal kansen om mooie, populair-wetenschappelijke verhalen voor Motherboard te maken. Daarnaast heeft de stagiair een brede algemene culturele interesse. En gevoel voor humor.

Profiel:

Beschikt over uitgebreide en brede kennis van technologie en wetenschap

Kan goed schrijven en spreken in zowel Engels als Nederlands.

Heeft geen enkele moeite met het vertalen van teksten vanuit het Engels naar het Nederlands en vice versa.

Is ambitieus en houdt van hard werken.

Is sociaal en sympathiek.

Geïnteresseerd? Mail je CV, een motivatie en een paar ideeën voor verhalen die je graag zou willen maken naar Wester van Gaal (wester.vangaal@vice.com).