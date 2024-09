Motion tracking verandert de wilde bewegingen van een dirigent in prachtige videokunst

De wijde armbewegingen van een dirigent informeren niet alleen het orkest, maar zijn ook bijzonder hypnotiserend om naar te kijken. Maar de Duitse auteur, muzikant en multimedia-ontwerper Tobias Gremmler geeft een klassiek concert nu nog meer dimensie. Hij maakte een zinderende zwerm van abstracte, geometrische patronen door gebruik te maken van motion tracking. Eerder visualiseerde hij de bewegingen van een kungfu-oefening, nu volgt hij het stokje van de dirigent.

In een korte video zien we Sir Simon Rattle, de dirigent van het London Symphony Orchestra, in een motion tracking-pak. Als Rattle zijn armen van rechts naar links beweegt, strooit hij daarmee lichtsporen door het beeld. Met elke beweging verspreidt hij een reeks van algoritmische patronen in golven van kleur en vorm. Gremmlers beelden schetsen de bewegingen van de dirigent, als rimpelingen op een meer. Maar naast Rattles bewegingen bepaalt de muziek ook een deel van de visuals, zodat je de geluidsgolven van het orkest voor je ziet.

Videos by VICE

De belichting, kleur en textuur van Gremmlers visuele werk is gebaseerd op de instrumenten in het orkest. De manier waarop de bewegingen in beeld gebracht worden, is vergelijkbaar met die typische kenmerken van de instrumenten waar ze naar verwijzen, zoals de hout-, koper-, blaas- en snaarinstrumenten. Met zijn patronen verwijst Gremmler bovendien naar de atmosfeer en architectuur van een klassieke concertzaal.

Bekijk de volledige video hieronder:

London Symphony Orchestra – Visualizing Motion and Music from Tobias Gremmler on Vimeo.

Bekijk meer werk van Gremmler op zijn website.