Motortattoo’s, kleuters en vlezige mannen: foto’s van de TT in Assen

Als op zondag in Assen de belangrijkste motorrace van Nederland wordt gehouden, zitten de meeste bezoekers er al flink doorheen. De TT trekt in totaal zo’n 160 duizend bezoekers, en het feest eromheen begint al dagen eerder, op de campings, rond het circuit en in de stad. Toch hijst iedereen zichzelf op de laatste dag naar de tribunes en op het talud, om de race te zien. Meestal, als het heeft geregend, glibbert iedereen de hele dag van het talud af, maar door het snikhete weer was er dit jaar amper modder en vooral stof te bekennen. Ook stikte het door de brandende zon van de ontblote bovenlijven, al dan niet met (motor)tattoo’s erop. Naast naakte buiken en ruggen stikte het uiteraard ook van de shirts, petten en tatoeages van Valentino Rossi en zijn nummer 46. René van Zundert maakte op zondag onderstaande foto’s van de fans.