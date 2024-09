Een half jaar na het tweede album Great Pile of Nothing komt Mozes and the Firstborn met een nieuwe EP. Zonder aankondiging is-ie zojuist online verschenen. De release bestaat uit vier liedjes en heeft de naam Marianne gekregen, net als de naam van de opener.

Luister ernaar hieronder en ga de band zien op Eurosonic, Noorderslag of in Duitsland of in België waar ze binnenkort ook optreden.