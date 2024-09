Mr. Oizo zaagde zijn platen doormidden, lijmde andere helften aan elkaar en dat kun je kopen

Je uitgebrachte EP’s doormidden zagen en twee verschillende helften weer aan elkaar vastlijmen: er is maar één dj wie daarmee wegkomt en dat is natuurlijk Mr. Oizo. De Fransman bewijst wederom met zijn Reconstructed Vinyl Project dat hij de fijne lijn tussen gestoordheid en genialiteit bewandelt. Het resultaat is bijna niet aan te horen – wat wel vaker het geval is met zijn muziek – dus het klinkt zoals elk ander Oizo-werk. De producer, die je ook kent als de geestelijke vader van Flat Eric en als de regisseur van de absurde films Rubber en Wrong Cops, plaatste meerdere filmpjes op zijn Instagram waarin je het bizarre lijmwerk kunt aanschouwen en beluisteren.



Zijn eerste monsterlijke creatie is inmiddels te koop op Ebay, waar fans tegen elkaar opbieden: de teller staat momenteel op 510 dollartjes. Daarvoor krijg je zijn laatste album All Wet uit 2016 en Lambs Anger uit 2008, tenminste, beiden voor de helft dan. ‘Lambs Wet’ is gesigneerd, de enige in z’n soort en wordt aangeraden af te spelen op een scratch-vriendelijke draaitafel, want het kunstwerk kan je naald slopen. Beluister hieronder de lijmwerkjes van Mr. Oizo en trek je portemonnee even flink open.