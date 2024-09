Zeer binnenkort zullen Mula B en Louis ons zegenen met het album Drugs & Geld. Een release waar we al heel lang naar uitzien, want de stand van de sterren vertelt ons dat dit best eens het allerbeste gaat zijn dat je dit jaar gaat horen.

We plaatsten de twee naast elkaar in comfortabele lederen stoelen voor een gesprek over de Schilderwijk, filosofie en jarenlang de snelweg niet zien.