Munchies in Noord-Korea: pilsjes tappen in een Noord-Koreaanse bierhal

MUNCHIES’ China correspondent Jamie Fullerton bracht een week door in Pyongyang, de hoofdstad van de Democratische Volksrepubliek Korea, waar hij een zeldzaam kijkje kreeg in de eetcultuur van het gesloten land. Dit is het derde en laatste deel uit de trilogie, deel een en deel twee vind je hier.

Pyongyang, de hoofdstad van het geïsoleerde Noord-Korea, klinkt misschien niet als een logische plek om bier te drinken met je vrienden. Toch worden bierhallen er steeds populairder.

Op die plekken koop je de zeven soorten bier van de Taedonggang-brouwerij. Het lokale bier is zo populair, dat er in augustus een bierfestival was in de stad. De productie van Taedonggang begon nadat de overheid van Noord-Korea in het jaar 2000 een complete brouwerij importeerde. Nu wordt het bier geschonken in vijf grote bierhallen in Pyongyang.

Vorige maand bezocht ik zo’n hal, de Mansugyo Bierbar. Er was nauwelijks decoratie, de vloer was brandschoon en er werd geen muziek gedraaid. Niet bepaald een gezellige bruine kroeg dus.

Deze posters vrolijkten de boel wel een beetje op.

Bij de meeste bierhallen in de stad is het gebruikelijk om aan tafels te staan en pintjes weg te tikken voor zo’n veertig cent per stuk. De biersoorten hebben een cijfer van één tot zeven als naam. Hoger het cijfer, des te specialer de biertjes, zoals bier met chocolade- en koffiesmaak. De meeste mensen in de bar drinken pils. Bier nummer één was fris, goud, met een lekkere pilssmaak. Twee was een iets lichtere versie die ook veel verkocht werd in restaurants in de stad. Allebei best lekker.

Ik probeerde ook de chocola- en koffiebiertjes, maar het werd meteen duidelijk waarom niemand die dronk: niet erg smakelijk. Ze waren niet afschuwelijk om te drinken, maar zes en zeven zijn eigenlijk gewoon opvulling.

Ik bezocht de bar om half zes op een woensdag. De sfeer was beleefd en rustig en de eerste werknemers die kwamen borrelen na het werk – voornamelijk mannen – zorgden voor een achtergrondgeluid van klinkende glazen en beleefde babbeltjes. In Pyongyang wonen de meeste welgestelde inwoners van het land, en hoewel de bierhallen een resultaat zijn van de opkomst van een rijkere bevolking in de stad, zorgen de relatief lage bierprijzen ervoor dat de plekken niet alleen voor de elite zijn. De drank soju is nog steeds de meest populaire dorstlesser van het land, maar bier van de tap is in opkomst.

“Bier is voor de middenklasse in Noord-Korea, maar je weet nooit wie er komt drinken op deze plekken,” zegt Simon Cockerell van Koryo Tours, het reisbureau waarmee ik naar Pyongyang reisde. “Ik zat ooit in een vergelijkbare bar aan tafel met een rumoerige groep vrouwelijke gynaecologen.”

Ik kreeg te horen dat luid praten een van de weinige uitspattingen is van cafébezoekers. De drinkers waar ik de bar mee deelde haalden zelfs dat nog niet, ze dronken er een paar beschaafde biertjes na hun werk.

“Het is een conservatieve maatschappij,” zegt Cockerell. “Deze barretjes zijn niet tot laat open. Je ziet weinig stomdronken mensen.” Dat gebeurt meer in het park, waar bewoners soms picknicken met veel soju.

“In deze bierhallen worden mensen alleen wat losser. Je ziet nooit dat iemand eruit wordt gesmeten of vechten over een gemorst biertje of iets dergelijks. Ze zijn niet de hele dag open, dus je ziet ook geen oude mannetjes die hun laatste veertig jaar in de kroeg hebben doorgebracht.”

Omdat de meeste jonge mannen dienstplicht hebben, zijn de klanten in de bierhallen vaak wat ouder. “Soms zie je een jong stelletje op een date, dat wordt ook wel een donju-date genoemd – donju betekent mensen met nieuw geld, de ‘meesters van het geld.’ Het is een Noord-Koreaans woord dat nu ook in Zuid-Korea wordt gebruikt.”

Jammer genoeg waren er geen donju-dates tijdens mijn korte bezoek aan de Mansugio Bierbar. Toch had ik het er naar mijn zin. De bar geeft je een zeldzame kans om te zien hoe inwoners van Pyongyang stoom afblazen.

Volg Jamie Fullerton op Twitter.