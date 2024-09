MUNCHIES presenteert: Een dag in het leven van restaurant 108

Van het om zes uur ’s ochtends insmeren van gebak met glazuur van gefermenteerd rundvlees tot aan het allerlaatste gerecht dat de keuken verliet: we waren een dag lang vlieg op de muur bij restaurant 108 in Kopenhagen. Chef Kristian Baumann opende 108 in de zomer van 2016 in samenwerking met Noma, het restaurant dat de Scandinavische keuken en keukens wereldwijd voor altijd veranderde.

We volgen Kristian en zijn personeel in de keuken en eetzaal, bezoeken de biologische tuin waar ze hun producten vandaan halen, en gaan met de sommelier van de zaak mee op een wilde boottocht om wijn op te halen die per boot vanuit Frankrijk overgebracht wordt.

108 volgt dan wel dezelfde ideeën als Noma en deelt een fermentatielab met hen, maar toch heeft het restaurant heel erg een eigen visie: ze hoeven er geen mensen in pak die tien verschillende creditcards op zak hebben. Er is een à la carte menu met royale schalen eten om te delen en een bruisend café.