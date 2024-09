MUNCHIES Presenteert: Een eetbaar schoolplein in New York

Het project Edible Schoolyard NYC is in 2010 opgericht met het idee om de visie van Slow Food-chef Alice Waters naar New Yorkse scholen te halen. Het project promoot tuinieren, koken en samen eten onder schooltijd. Basisschoolleerlingen worden hiermee aangemoedigd om de link te zien tussen wat ze verbouwen en wat ze eten, en gezondere eetgewoontes aan te leren. MUNCHIES-host Frank Pinello ging langs bij een school in East Harlem om met een stel kids te koken en te kletsen over eten.

