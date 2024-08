Wat gebeurt er als de makers van ‘Master of None’, Aziz Ansari en Alan Yang meeten met de Master of Lunch, Mario Batali? Heel veel eten en drinken. In deze MUNCHIES-special kookt Mario Batali een Italiaans driegangenlunch voor Aziz en Alan met recepten voor wortelbeignets, casunziei (biet-ricotta ravioli) en snijbietgehaktballen uit Vincenza. Zoals Mario zegt: “Eten met mensen die graag eten is leuk en koken voor mensen die graag eten is leuk.” Nou, wij vinden anders deze video ook heel leuk.