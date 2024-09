MUNCHIES presenteert: Thaise barbecue- en skatesessie

Tijdens het skaten gaat eten meestal niet veel verder dan wat snacks en broodjes van de supermarkt om de hoek. Het kan ook anders. Zin om je skateboardhelden belachelijk lekker eten te zien smikkelen? Wil je een lesje Thais koken van een van de beste skaters allertijden? Als je twee keer ja hebt geantwoord, weet ik niet wat je gelukkiger gaat maken dan deze video.

Arto Saari uit Finland nodigde ons uit voor een skatesessie in de bowl in zijn tuin. We gingen er samen met Louis Tikaram, een van onze favoriete chefs, heen om de perfecte Thaise barbecue te bereiden. Niet alleen Arto Saari, maar ook PJ Ladd, Lance Mountain, Corbin Harris, Steve Olson en Scott Oster waren van de partij. Bekijk de video, zodat je Louis’ eten ook voor jezelf en je vrienden kan maken.