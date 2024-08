De Eerste Wereldoorlogmunten van mijn Vlaamse overgrootvader zijn viral gegaan

In 1914 had de overgrootvader van Antwerpenaar Vincent Buyssens ongelofelijk veel geluk. Dankzij de munten in zijn borstzak ontsnapte hij ongeveer zo nipt aan de dood als het maar kan. Een kleine 104 jaar later besluit zijn achterkleinzoon een foto van deze zes miraculeuze munten te posten op Reddit, en de post gaat on-ge-loooofelijk viraal. (Ondertussen is het verhaal ook opgepikt door de BBC.)

Die twee feiten op zich zijn al behoorlijk bijzonder, maar dit was niet de eerste keer dat Vincent met zo’n stunt op de proppen komt, en gezien zijn beroep is dat misschien ook wel logisch. Hoog tijd om hem te bellen en er het fijne van te weten te komen.

Videos by VICE

VICE: Hey Vincent. Wat is het verhaal achter deze foto?

Vincent Buyssens: Dit is het enige coole verhaal dat wij in onze familie hebben, maar het is wel echt zot. Mijn overgrootvader Optatius Buyssens – echt een badass naam – wilde tijdens de Eerste Wereldoorlog meevechten tegen het Duitse leger. Omdat hij iets aan zijn heup had, mocht hij niet naar het leger. Maar uiteindelijk lukte het hem om als vrijwilliger naar de frontlinies te gaan. In 1914, de oorlog was net begonnen, werd hij uitgestuurd naar de Vlaamse gemeente Lebbeke [ligt ongeveer in het midden van de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel, red.]. Daar is hij beschoten.

Over die munten hadden mensen uit het leger gezegd: “Draag die niet, die kunnen geluid veroorzaken dat je positie weggeeft aan de vijand.” Maar wij Buyssens zijn niet altijd even slim, dus hij had die munten wél in zijn borstzak gelaten, en dat gaf dan ook effectief zijn positie weg. Maar ironisch genoeg hebben ze ook zijn leven gered.

De vijandige kogel is uiteindelijk afgeketst op die hoop munten die achter elkaar in zijn borstzak zaten, zoals je ook in de foto’s ziet. Zonder die munten zou de kogel hem hebben doorboord en was hij op slag dood geweest. Dan zou mijn grootvader, en dus ook ik, nooit geboren zijn geweest.

Hier zie je duidelijk hoe de munten het traject van de kogel veranderden|Foto door Vincent Buyssens

Dankzij de munten bleef je overgrootvader dus ongedeerd?

Nee, hij is nog steeds wel zwaar gewond geraakt. De kogel heeft wat snelheid verloren door die munten en is uiteindelijk in zijn schouder terecht gekomen. Toen hij neergeschoten op de grond lag, kwam een Duitse soldaat checken of hij wel echt dood was. De soldaat gaf hem een flinke trap tegen zijn hoofd, en gelukkig heeft mijn overgrootvader toen kunnen doen alsof hij dood was. Dus vertrok de Duitser weer, en kon Optatius wegkruipen naar een veilige plek. Zo is hij uiteindelijk kunnen vluchten naar het Verenigd Koninkrijk.

Vincents overgrootvader – the one and only Optatius Buyssens|Foto door Vincent Buyssens

Wanneer hoorde je het verhaal zelf voor het eerst?

Een paar jaar geleden, toen mijn vader het mij vertelde. Ik dacht eerst dat hij aan het liegen was, omdat het zo onwaarschijnlijk klinkt. Maar toen hij daarna de agenda’s en dagboeken van mijn overgrootvader liet zien, werd het mij duidelijk dat het echt is gebeurd. Optatius had ook een kaart van Lebbeke getekend en daarop aangeduid waar hij juist zat. Mijn vader heeft al die familieoverblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog nog, en verzamelt zelf ook militaria: hij weet daar heel veel over. Als dit verhaal niet waar was, had hij het dus ook niet met mij gedeeld.

Gisteren ging je foto van de levensreddende munten viraal op Reddit . Hoe kwam dat?

Gisteren was het Wapenstilstand, en heeft mijn foto 1,3 miljoen mensen op Reddit bereikt. Dat was wel sweet, maar ik vond het vooral gewoon tof om eens te delen. Ik zit heel veel op Reddit, maar post niet vaak. Dit leek me wel de moeite waard.

Ik kreeg trouwens ook een award van Reddit, omdat dit gisteren wereldwijd de meest succesvolle post was qua views en upvotes. Ik had dezelfde foto een paar jaar geleden ook al eens gepost op Reddit. Toen haalde hij ook wel duizend comments en likes gehaald, maar niet zo veel als nu.

Waarom is je foto deze keer zo viral gegaan, denk je?

Ik werk als digital marketeer in de creatieve sector, dus ik wist: dit is een top-topical [een vaak terugkerende gebeurtenis die veel aandacht krijgt, zoals Kerstmis, het begin van het schooljaar of een WK voetbal, red.] die op dat moment leeft. Dan is het gewoon kwestie van op die opportuniteit te springen.

Ik heb het initieel gewoon gepost omdat het cool was. En moest het nu zes upvotes hebben gehaald, dan had ik het ook niet verwijderd. Maar het is nu al een paar keer gebeurd dat één van mijn posts internationaal en ook viraal gaat. Het is tof dat dit wat aandacht heeft gekregen, en mensen het een inspirerend verhaal vinden.

Wat is er inspirerend aan?

Het gaat over een oorlog waar zo veel mensen gestorven zijn, en dan één iemand, een onnozele Belg, die vrijwillig was gaan vechten in een gedoemde oorlog, praktisch op de eerste dag al wordt neergeschoten. Het feit dat hij op die dag zoveel geluk heeft gehad, inspireert blijkbaar heel veel mensen. Sommigen commentten: ‘Dat is God!’ of whatever. Mij is dat gelijk, ik vind het juist tof dat iedereen het op zijn eigen manier interpreteert.

Je post heeft al meer dan 2.000 comments gekregen. Wat heb je daarvan zoal gelezen?

De eerste reactie van veel mensen was: ‘Nee, dat kan niet’. En er waren ook veel mensen die dachten dat er zes kogels afgevuurd werden die dan werden tegengehouden door die zes munten. Ik weet niet hoe ze daarbij komen – zo veel geluk had mijn overgrootvader nu ook weer niet. Er waren ook veel woordspelingen zoals ‘it changed his life’ of ‘Dus geld maakt toch gelukkig’.

Op een paar comments heb ik ook geantwoord. Er zijn altijd mensen die het verhaal gewoon niet willen geloven, maar op mensen die oprecht geïnteresseerd waren, heb ik geantwoord met meer foto’s, zijn naam, in welk leger hij gediend heeft, enzovoort. En die commenters waren daar heel dankbaar voor.

Over dankbaarheid gesproken: ik herinner mij dat jij er een paar maanden geleden ook voor hebt gezorgd dat de sciencefictionreeks The Expanse gered werd.

De vorige campagne die ik had gedaan was inderdaad mijn favoriete televisieshow redden. The Expanse werd gecancelled, dus startte ik een petitie. Die petitie ging viraal, en toen zijn wij er met Friendship, het reclamebureau waar ik werk, ook gewoon opgesprongen. Samen met nog een aantal andere fans hebben we toen een digitale campagne op poten gezet.

Holy shit, dat was 3 weken lang dag en nacht knallen. Via Discord, een chat-app voor gamers, kwam ik in contact met een aantal andere fans. Toevallig hadden al die mensen een achtergrond in digitale marketing, advertising of video-editing. Dus konden wij heel professioneel aan de slag gaan. Dat was wel heel tof. Een van hen had een vliegtuig afgehuurd om een banner te laten vliegen boven Amazons hoofdkantoor in Seattle.

Onze inspanningen resulteerden uiteindelijk in een uitnodiging naar L.A., waar we de cast en de crew van de serie hebben ontmoet, én fucking Jeff Bezos van Amazon [de e-commercegigant is ook eigenaar van Prime Video, een streamingdienst die concurreert met Netflix, red.].

Het team van #SaveTheExpanse. Vincent is de vijfde van links (en rechts).

De eerdere seizoenen van de reeks waren te zien op Netflix, dat geen vervolg wou maken. Waarom besloot je je toen te richten tot Jeff Bezos?

Een: die gast heeft te veel geld. Twee: hij is zelf met ruimtevaart bezig, met zijn bedrijf Blue Origin. En ik weet ook nog dat hij, toen hij de eerste Kindle e-reader aan de wereld voorstelde, daarop Leviathan Wakes te zien was: het eerste boek uit de ‘The Expanse’-reeks, waarop de TV-serie is gebaseerd. Hij heeft ook altijd gezegd dat hij een grote fan was van de serie.

Uiteindelijk hebben wij de serie niet gered, maar we hebben wel het verschil gemaakt. We besloten die campagne te coördineren en zo een platform te geven aan al die fans. Jeff Bezos heeft ons toen nog een mail gestuurd waarin hij zei: ‘You guys are crazy.’

Ook deze keer is het je gelukt om heel veel mensen te raken. Heb je zelf iets speciaals gedaan op 11 november?

Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel de meest gewelddadige film ooit gezien op Netflix: The Night Comes for Us, en Indonesische gevechtsfilm. Dus echt vreedzaam was mijn zondag niet, maar ‘s avonds ben ik nog rustig gaan eten met mijn ouders.

Tenslotte: ben je zelf al in Lebbeke geweest?

Nee, nog niet. Misschien moet ik dat eens doen. Ik ben wel al naar Normandië geweest, zulke verhalen interesseren me dus wel. Maar mezelf kennende zal ik in Lebbeke dan zoveel pech hebben dat ik op een oude mijn trap ofzo. Haha.

Krijg elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen: schrijf je nu in voor onze newsletter.

Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.