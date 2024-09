Murda ging zonder te douchen naar de PC Hooft om zijn eerste salaris uit te geven

Beeld door Amie Galbraith​

Van iemand wiens debuutalbum De Kassier heet, verwacht je niets minder dan welvaart. Murda aka Önder aka Murda Turk liet in de tijd rondom het uitbrengen van dat album en zijn hoofdrol in de film Gangsterboys het geld inderdaad flink rollen. Tegenwoordig doet hij het wat rustiger aan, maar hij hield in elk geval een klassieke Gucci-sjaal over aan die tijd. We zochten hem op in Rotterdam om het vast te leggen.

Videos by VICE

Noisey: Goede sjaal, wanneer heb je die gekocht?

Murda: Dat moet eind 2007 of begin 2008 zijn geweest. Ik heb in die tijd veel designershit gekocht: sjaals, riemen. Maar ik heb de meeste shit weggegeven aan de volgende generatie rappers. You need to teach the youth.

Hoeveel heeft het je gekost?

Tussen de drie- en vijfhonderd euro, denk ik. Ik weet het niet precies.

Hoe vaak ben je langs de winkel gelopen om te kijken naar die sjaal?

Niet. Ik loop niet langs de winkel als ik weet dat ik geen geld heb. Ik weet nog wel dat ik tijdens de BangBros-tijd veel met Hef was, en ik aan het wachten was op mijn geld van Gangsterboys. In die tijd liepen we elke dag naar de pinautomaat om te kijken of het geld er al was. Op een dag liepen we daarheen, niet gedoucht en met nog slaap in onze ogen, en toen was het er opeens. Ik zei tegen Hef: ‘Oké, we gaan nu naar de stad. Nu, nu, nu.’ Toen hebben we zonder te douchen een taxi gebeld en zijn we naar de stad gegaan om geld uit te geven. Het duurde niet lang voordat dat op was, maar ik heb er geen spijt van. Ik zou het zo weer doen.

Wanneer besefte je voor het eerst dat je van rap zou kunnen leven?

Dat was toen Jiggy tegen me zei: ‘Oké, let’s go!’ Ik rapte toen nog maar zes of zeven maanden. Ik kende Spacekees al uit mijn tijd in Eindhoven, maar ik volgde de Nederlandse rapmuziek helemaal niet. Hij was gewoon een mattie van me, maar ik zag hem wel steeds tapen, en toen ben ik het ook gewoon gaan doen. Op een gegeven moment heb ik Jiggy een paar tracks laten horen en tegen hem gezegd: ‘Yo, jij bent een label aan het starten? Teken me gewoon.’ Vervolgens heb ik Turkse Pizza gemaakt met SirOJ en that’s it.

Je hebt goede tijden gehad – met Gangsterboys en de BangBros-tour – maar ook slechte tijden. Is het moeilijk om daar mee om te gaan?

Ja, maar ik zie het als een marathon. Je kunt niet van het begin tot het einde sprinten. Als je op een goed tempo doorloopt ga je als eerste over de finish. Die New Wave-jongens zijn nu de helden, en als ik zou proberen om te concurreren met hen, verlies ik. Tenminste: als ik op dezelfde wijze ga werken. Het is nu zaak voor mijn generatie om daarmee om te gaan en onze plek te vinden.​

Is het moeilijk om relevant te blijven?

Ik ben daar totaal niet mee bezig, omdat ik altijd het gevoel heb dat ik relevant ben. I’m me, snap je? Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Daardoor denk ik dat ik altijd wel in de picture ben gebleven. Er zijn rappers die lang niets uit hoeven te brengen en toch relevant blijven, omdat ze een stempel op de game hebben gedrukt. En dat geldt ook voor de jongens van nu.

Als je een keer een goed bedrag kan maken met muziek, kun je dat ook twee, drie, vier, vijf keer maken. Blijkbaar heb je iets. Je hebt al die dingen al gedaan, dus waarom zou je het niet weer kunnen doen? Natuurlijk bestaan er eendagsvliegen, maar vaak zijn dat gemaakte producten. Als je hard werkt en talent hebt, is dat niet zomaar weg.

Is die generatie van jullie te vergelijken met de jongens van nu?

Ja, wij hebben ook fouten gemaakt. Sowieso een shout out naar de jeugd, maar ze zijn wild, hoor. Ze hebben wel wat coaching nodig.

Ja? Jij hangt veel met de Lefensmannen. Zeg je ze weleens dat ze rustig moeten doen?

Nou, van alle mensen die ik ken, zijn zij het verstandigst. Ik ken ze al jaren, en het is mooi om te zien dat zij de game echt hebben bestudeerd. Het is een hecht collectief. Neem bijvoorbeeld Kid de Blits: hij is jaren bezig geweest met planning, heeft enorm veel tracks gemaakt en vervolgens weggegooid om weer opnieuw te beginnen. Totdat het goed was. Zij weten waar ze mee bezig zijn, ook zakelijk.

Pakken ze het beter aan dan jij destijds?

Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ze naar ons hebben gekeken, en alles wat wij fout hebben gedaan, doen zij anders. Ik wou dat ik in die positie was, en dat ik had kunnen leren van de fouten van een ander.

Naar aanleiding van ons panel tijdens ADE Beats over de razendsnelle groei in hiphop, houden we deze week bij Noisey de themaweek ‘Goudkoorts’. Hou de site in de gaten voor artikelen waarbij rap money centraal staat.

Dit is het eerste artikel in een serie over ​rappers en de objecten waar ze hun eerste zuurverdiende rapcenten aan hebben uitgegeven. Hou de site in de gaten voor de volgende in de reeks.