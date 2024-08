Latifah sloot dit weekend de Museumweek af in het Amsterdam Museum

Of je nou warm wordt van Rembrandt, van opgezette dieren of van dakpannen, er is voor iedere smaak een museum. In het kader van de Museumweek, besteden we extra aandacht aan de immense diversiteit aan musea die Nederland te bieden heeft.

Afgelopen zondag trad Latifah op in het Amsterdam Museum. Het concert was de grote afsluiter van de Nationale Museumweek: een campagne om museumcollecties onder de aandacht te brengen van jongeren en andere mensen die niet vaak naar musea gaan. En hoe breng je een museum nou beter onder de aandacht van jongeren dan met een hiphopconcert?

Voor slechts 8,50 kreeg je twee gratis drankjes en toegang tot het optreden en het museum. Prima te betalen dus, maar misschien ook een erg doorzichtige manier om een museum op te dringen aan mensen die daar niet per se behoefte aan hebben.

Om te kijken of deze combinatie zijn vruchten afwierp en jongeren warmliepen voor de collectie van het Amsterdam Museum, gingen we erheen om het publiek te vragen waarom ze op deze avond waren afgekomen, wat ze van het museum vonden en of ze de combinatie van hiphop en kunstcollecties geslaagd vonden.

Cheniqa, 19

VICE: Ga je zo ook even het museum in?

Cheniqa: Mogen we naar binnen? Dat wist ik niet. Ik dacht dat er alleen een concert was.



Ja joh, daarom wordt het hier gegeven. Kom je ook eens in een museum.

Oh, ik dacht dat het voor de artiest was – dat het leuk voor haar was om een andere experience te hebben. In de binnentuin van een museum optreden is weer eens wat anders dan op een festival.



Nee, ze willen gewoon jongeren naar het museum lokken. Werkt het, denk je?

Ja, misschien denken ze wel: goh, misschien kan ik eens naar een museum gaan, ooit.

Ga je weleens naar een museum als er geen hiphopartiest optreedt?

Jawel, maar ik hou meer van hiphop dan van musea. Ik hou van de teksten en hoe het bij me binnenkomt. Vooral oldschool hiphop vind ik geweldig. Erykah Badu bijvoorbeeld. Maar Latifah vind ik ook tof.

Tephany, 29



VICE: Waarom ben jij hier?

Tephany: Ik hou van hiphop. Verder vind ik het ook interessant dat het in een museum is. Het past wel bij elkaar. In een museum vind je creatieve dingen, en muziek is ook creatief. De meeste mensen vinden het museum een beetje een saaie toevoeging, maar ik vind deze avond er juist interessanter door worden.



Ga je vaak naar een museum?

Ja, heel vaak. Er is in Rotterdam een museum dat echt heel leuk is. Hoe heet het ook alweer? Een hele grote. Best bekend. Help me even.



De Kunsthal?

Ja! Dat is echt mijn favourite favourite favourite.



En in Amsterdam?

Het Tassenmuseum vind ik leuk. Ik hou van fashion. En die ene met dat paarse logo. Hoe heet-ie nou? Ook een van mijn favourites. Zit bij die I amsterdam-letters in de buurt.



Het Rijks?

Nee.

Ah, het Stedelijk.

Nee.

Van Gogh?

Ik weet het niet meer. Anyway. Het is wel leuk.

Daumantas, 26

VICE: Ben je ook naar andere musea geweest deze Museumweek?

Daumantas: Museumweek? Wat is dat?



Haha.

Ik heb een Museumkaart en kreeg een mail dat er een hiphopevent in dit museum was. Ik dacht: dat zijn twee toffe dingen bij elkaar. Maar de Museumweek? Nooit van gehoord.



Maar je houdt wel van musea?

Jazeker. Ik ben al drie keer naar het Rijksmuseum geweest. Maar alsnog heb ik niet eens de tweede verdieping gezien. Ik neem de tijd. Ik kan eindeloos naar een schilderij staren.

Wat is leuker: hiphop of kunst?

Hiphop is kunst. Dus die combinatie is gewoon goud. Ik maak zelf ook kunst. Ik ben een amateurkunstenaar en ik maak hiphopbeats. Ik weet dus wat het is. Dat het zeg maar om hetzelfde gevoel gaat.

Zillah, 18



VICE: Waarom ben jij hier?

Zillah: Ik wil al sinds de eerste klas naar een optreden van Latifah. Ik ben groot fan. Ik was nog niet eerder naar een concert van haar geweest omdat ik geen tijd had en de afstand telkens te groot was. Ik woon in Het Gooi en dit was wel lekker in de buurt.



Is Latifah populair in Het Gooi?

Jazeker. Ze is een vrouwelijke rapper en dat komt niet vaak voor in Nederland.



Ga je zo ook nog even het museum in?

Als ik tijd heb, maar het hoeft niet per se. Ik kom voor Latifah. Ik was hier al eerder geweest: een keer met school en een keer met familie. Ik vind het fijn als mijn vader vertelt over museumdingen.



Wat vind je van de combinatie?

Ik vind het wel speciaal. Ik had er nog nooit eerder van gehoord. Het is wel een manier om musea leuker te maken voor jongeren. Als er een optreden van een bekende Nederlander is, realiseren ze zich misschien dat het ook leuk is om even binnen te kijken.

Cansu, 26

VICE: Kom je voor Latifah of voor het museum?

Cansu: Latifah. Ik vind het belangrijk om haar te steunen. Maar musea zijn ook een deel van mijn leven. Al was ik hier nog nooit geweest. Ik ga vaak naar Foam en het Stedelijk.

Waarom is het zo belangrijk dat Latifah gesteund wordt?

De rapwereld is een mannenwereld. Een genderongelijke wereld. Net als het bedrijfsleven, de politiek en het onderwijs. Ik steun graag een vrouw die het ver schopt in een mannenwereld, want ik vind dat het eigenlijk niet uit zou moeten maken wat voor geslacht je hebt.

Hoe zit het met genderongelijkheid in de kunst?

Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is de kunstwereld een vrouwenwereld. Dat is ook niet eerlijk. Ik denk eigenlijk dat mannen worden achtergesteld in de kunst. Kunst moet niet gay worden gevonden, zoals ballet.

Wat vind je leuker: hiphop of kunst?

Kunst, want daar kan ik mijn eigen verhaal in zien. Daar hou ik van. In hiphop wordt het gevoel te veel voor mij ingevuld, door de teksten, bijvoorbeeld. Ik vind de teksten van Latifah trouwens wel belangrijk omdat ze door een vrouw geschreven zijn. Omdat er ook veel mannen naar haar muziek luisteren, begrijpen zij zo beter hoe vrouwen zich voelen.