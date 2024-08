Musk zet een video met SpaceX-bloopers online

Sommigen mensen vinden het leuk om peperdure raketten te zien exploderen, anderen niet.

Elon Musk hoort klaarblijkelijk bij die eerste groep.

Vorige maand twitterde de SpaceX CEO dat hij een blooperreel had gemaakt van mislukte lanceringen. Vandaag kwam hij door met zijn belofte.



In de twee-minuten durende video “How NOT to Land a Rocket Booster,” neemt Musk ons mee in een zijn magnum opus van mislukkingen. De eerste mislukking is de Falcon 9 raket uit september 2013. Onder elk van de 11 mislukkingen staat een knullig vadergrapje (“dat is geen explosie, maar gewoon een snelle demontage”.)

Met 16 succesvolle lanceringen in iets meer dan een jaar doet SpaceX het nu lijken alsof raketlanceringen een makkie zijn. Deze video is een herinnering aan een tijd dat het allemaal nog niet zo gemakkelijk ging. Het is ook bewijs dat Musk nog niet gemakzuchtig is geworden. Later dit jaar test Musk zijn Falcon Heavy – drie aan elkaar gekoppelde falcon 9’s – die ook allemaal weer veilig moeten landen op het lanceerplatform. Iedereen is bang voor mislukking, behalve Musk. Want mislukkingen horen erbij, lijkt hij te willen zeggen met deze video.