Word heerlijk melangolisch met deze muziek die klinkt alsof het uit de kamer naast je komt

Soms heb je op een feestje een momentje voor jezelf nodig; gewoon even een pauze van alle mensen. Je sluipt een (bad)kamer in en aait een huisdier als die er is en die dat toelaat. De muziek die uit de andere kamer schalt, klinkt vet gezellig en je voelt je alsof je al het plezier op aarde mist. Als dit je bekend in de oren klinkt, heb ik nieuws voor je: je kan dat gevoel nu gewoon thuis ervaren.

Youtubers zoals socially awkward fangirl hebben een hele rits nummers op YouTube en Tumblr gezet die zo bewerkt zijn zodat ze klinken alsof de muziek uit een andere kamer komt. Ze heeft ook een tutorial online gezet om zelf je ‘andere-kamer’-muziek te maken. Het proces is vrij simpel en vergt alleen wat geschuif in Adobe Audition, maar het effect van de bewerking is sterk. Normaal vet neutrale muziek klinkt opeens beladen en emotioneel. De muziek wekt onmiddellijk het bekende ongemakkelijke gevoel op dat er iemand elk moment op de deur kan kloppen om te vragen of alles wel goed met je gaat.

Hier een kleine selectie van nummer die bijna beter klinken als ze gedempt zijn.

‘Mr. Brightside‘ van de Killers klinkt normaal al melancholisch maar de ‘andere-kamer’-versie doet daar nog een bitterzoet schepje bovenop. Het klinkt als een herinnering aan puberongemakkelijkheid en slechte karaoke. Ik voel me verschrikkelijk oud om het zo uit de verte te horen. Fuck, waarom ben ik nu verdrietig?

Ik wil buiten een club in mijn eentje staan roken dankzij ‘Can’t Get You Out of My Head’ van Kylie Minogue. En ik rook niet eens. Youtube gebruiker Kate Jay slaat de spijker op de kop in een reactie onder de video: “dit is geen clubnummer, dit is een ‘waarom jank ik in de club’-nummer.”

Niet geheel tegen de verwachtingen in, roept ‘ Feel Good Inc‘ van de Gorillaz als een van de weinige bewerkte nummers positieve gevoelens op. Je mist niks van het feestje, je waardeert het slechts van een afstandje. Alsof je op een brandtrap even een pauze neemt van alle small-talk. De basgitaar in dit nummer springt er trouwens echt uit als de rest van het nummer gedempt is.

Ook een gedempte ‘American Idiot‘ van Green Day maakt me niet perse verdrietig. Het klinkt gewoon alsof ik even naar buiten ben gestapt. Niet omdat ik alleen wil zijn, maar omdat ik koppijn krijg van dit nummer.

Deze video heet “What Redbone would sound like while you’re making out in the bathroom of a house party” en dat is precies hoe het klinkt.