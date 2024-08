Belgische rappers vertellen welk liedje ze het meest luisteren na een break-up

Iedereen heeft zo zijn eigen manier om over een gebroken hart te komen. Sommigen duiken het bed in met de eerste de beste persoon die hun weg kruist, anderen verdrinken hun verdriet op massaal veel feestjes, of in de bodem van een schaamteloos grote pot Ben & Jerry’s. Maar praktisch iedereen luistert ook muziek als uitlaatklep voor zijn gekwetste gevoelens.

Wij vroegen daarom vijf van onze favoriete artiesten op welke nummers ze het hardst hebben moeten blijten na een break-up.

VICE: Hey Miss Angel. Op welk lied liet jij de meeste tranen vloeien na een relatiebreuk?

Miss Angel: I get lonely van Janet Jackson.

Waarom net dat lied?

Omdat ik echt elk woord van dit nummer voel. En dan vooral het feit dat je je na een breakup super eenzaam voelt, omdat je het zo gewend was om altijd bij die ene persoon te zijn…

Hoe is je humeur als je ernaar luistert?

Hetzelfde als dat van alle meisjes na een breuk.

En wat doe je om jezelf daarna weer op te vrolijken?

Naar Lil Kim luisteren! Get Money brengt me meteen weer in de mood.

VICE: Hee K1D. Op welk lied liet jij de meeste tranen vloeien na een relatiebreuk?

K1D: Jocelyn Flores van XXXTentaction.

Waarom juist dat liedje?

Ik weet zelf niet waarom, maar dit nummer is zo triest dat het je eigen verdriet banaal doet lijken. Het doet je je ellende voor drie minuten vergeten. Of voor langer, want je kan ‘m gewoon eindeloos op repeat laten staan.

“Ik voel me nog verdrietiger nadat ik het luister, dus het is niet echt een oplossing.”

Hoe voel je je als je ernaar luistert ?

Ik voel me nog verdrietiger nadat ik het luister, dus het is niet echt een oplossing. Het is vooral een manier om even aan de werkelijkheid te ontsnappen.

En wat doe je nadat je het geluisterd hebt?

Ik ben een emotionele eter. Als mijn leven een beetje in het slop zit, eet ik en luister ik naar mijn favoriete muziek.

VICE: Hoi Tawsen. Op welk lied liet jij de meeste tranen vloeien na een relatiebreuk?

Tawsen: Dat hangt er eigenlijk van af. Als zij het met mij uitmaakt, huil ik meestal op Allumer le feu van Johnny. Maar als ik degene ben die er een punt achter zet, is het feest en kies ik voor Blue van Eiffel 65.

Waarom ga je voor die nummers?

Het zijn allebei nummers die me dwingen me de waarheden die in mij verborgen zitten, onder ogen te zien en ze te accepteren. Het is een goede therapie om weer verder te kunnen gaan met het leven en te aanvaarden dat het voorbij is.

“We hebben het allemaal wel al eens meegemaakt. Dus jij weet even goed als ik hoe het voelt.”

Hoe voel je je als je naar die nummers luistert?

We hebben het allemaal wel al eens meegemaakt. Dus jij weet even goed als ik hoe het voelt.

Wat doe je om er nadien weer bovenop te komen?

Sommige mensen zeggen wel eens “één verloren is tien gevonden”, maar dat klopt totaal niet. Mij helpt het soms wel om te gaan winkelen.

VICE: Hi Lyna. Op welk lied liet jij de meeste tranen vloeien na een break-up?

Lyna: Ik denk dat dat Have You Ever van Brandy moet zijn. Ik hou echt van dat lied. Het is wel een heel triest nummer en roept altijd droevige herinneringen bij mij op, maar het slaagt er toch nog steeds in om me tegelijk ook in een goede mood te brengen.

Waarom dan juist dit lied?

Er zit zoveel emotie in. Ik ken het helemaal uit mijn hoofd. Ik zal voor altijd van dit lied blijven houden.

Wat doe je nadat je het geluisterd hebt?

Nadat ik weer een beetje van de heartache bekomen ben, probeer ik meestal wat tijd voor mezelf te nemen. Ik luister naar muziek en schrijf nieuwe liedjes. Dat werkt altijd inspirerend.

VICE : Hey Mahina. Op welk lied liet jij de meeste tranen vloeien na een relatiebreuk?

Goh, het is moeilijk om er ééntje te kiezen… Als mijn emoties het overnemen, hangt mijn keuze echt van af hoe ik me op dat moment voel. Maar I Got a Love Jones for You zal altijd wel in dat lijstje belanden.

“Het leven is te kort om met ‘what ifs’ en spijt te leven.”

Waarom juist dit lied?

Het komt uit de soundtrack van de film Love Jones met Nia Long en Larenz Tate. En die film raakte me echt. Ik kijk hem heel vaak en al mijn vrienden weten dat ik er dol op ben. Hij doet me geloven in romantische liefde, maar tegelijk doet hij me ook beseffen dat een gebrek aan communicatie en transparantie alles kan verpesten. Hij herinnert me eraan dat je je trots opzij moet kunnen zetten voor je geliefde. Het leven is te kort om met “what ifs” en spijt te leven.

Hoe voel je je als je ernaar luistert ?

Het maakt dingen in me wakker, herinneringen, de warmte van liefde, prachtige beelden,… Ik voel me eigenlijk best lucky wanneer ik besef dat ik al zulke mooie dingen heb meegemaakt. Maar het maakt me ook aan het huilen. Ik wil de teksten zingen voor de mensen van wie ik hield. En dan heb ik spijt dat ik dat niet heb gedaan toen ik er de kans voor had. Mijn trots is een barrière. Maar ik heb geleerd dat alles met een reden gebeurt.

Wat doe je om na het luisteren je mood weer op te krikken?

Ik ween, en ik rouw. En daar ben ik trots op. Huilen is de meest eerlijke manier om het onuitsprekelijke uit te drukken en al je frustraties en problemen naar buiten te brengen. Soms bid ik om me beter te voelen. Dat helpt om in slaap te vallen. Ik zou dat eigenlijk vaker moeten doen. En als ik geen gedicht schrijf, neem ik een nieuw lied op, ga ik wandelen of zwemmen.

