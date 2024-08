Hoe smerig is het om je muziek-oordopjes te delen?

Het scenario

“Moet je deze track van Drake eens horen!” Je vriend benadert je met oordopjes die eruitzien alsof ze zijn ingesmeerd met olie en Cheetos-kruimels. Op het linkerdopje zit een dot oorsmeer met een haartje erin. Eigenlijk ben je wel benieuwd naar dat nummer van Drake, maar je moet ook een beetje kokhalzen terwijl je naar die groezelige oordopjes kijkt. Je vriend kijkt je verwachtingsvol aan. Hoe smerig is het om zijn dopjes in je oren te stoppen?

De realiteit

Om te beginnen: oorsmeer is minder vies dan je misschien denkt. Hoewel het niet de meest smakelijke lichamelijke afscheiding is, fungeert oorsmeer als bescherming van je gehoorgang. “Het beschermt je oren doordat het stof en vuil tegenhoudt, en het is waterafstotend,” vertelt Hester van Monsjou, KNO-arts verbonden aan het Medisch Centrum Jan van Goyen. “Oorsmeer zorgt overigens ook voor een zuur milieu in de gehoorgang, wat niet prettig is voor bacteriën en je tevens beschermt tegen infecties.”

Toch vind je het niet zo’n fris idee om de plakkerige oordopjes van je vriend in te doen. Volgens Van Monsjou is het inderdaad niet handig vaak dopjes van verschillende mensen te gebruiken. “Je wilt allereerst niet de goede laag oorsmeer verwijderen en de gehoorgang blootstellen aan invloeden van buitenaf, wat mogelijk is door inwendige dopjes in het oor te doen,” vertelt ze. “Tegelijkertijd weet je nooit wat je in je gehoorgang introduceert aan bacteriën of schimmels van de andere persoon.”

Je wilt voorkomen dat er bacteriën in je oor terechtkomen, zeker wanneer tegelijkertijd je eigen beschermlaag wordt aangetast. De gehoorgangen moeten volgens Van Monsjou zoveel mogelijk met rust gelaten worden, want alles wat je erin stopt kan tot irritatie leiden. “Vaak zit je ook met je handen aan die dopjes, waardoor er bacteriën op komen. Het is overigens ook niet de bedoeling om met je vingers in je oren te pulken,” zegt ze.

Oordopjes die al een tijd niet zijn schoongemaakt kunnen allerlei bacteriën bevatten of zelfs schimmels die mogelijk in het oor van de ander zitten, dus om de kans op infectie te voorkomen, zou je eigenlijk andermans oordopjes eerst moeten desinfecteren voordat je ze gebruikt.

Het ergste wat er kan gebeuren

Hoewel de kans om iets ernstigs op te lopen volgens Van Monsjou zeer klein is, bestaat er wel een kans om er een infectie aan over te houden. “Er zitten flink wat bacteriën op zo’n dopje die zich makkelijk kunnen verplaatsen,” vertelt Van Monsjou. “Dat werkt ook zo met vieze zwembaden, waarbij de bacteriën in het water tot ontstekingen in de gehoorgang kunnen leiden.”

Oorontstekingen zijn over het algemeen vrij makkelijk te behandelen met druppels, maar soms is er een antibioticakuur nodig. Een oorontsteking kan overigens wel heel pijnlijk zijn. “Dat is natuurlijk heel vervelend. Zeker als er niet goed wordt gereageerd op de behandeling of wanneer de ontsteking zich uitbreidt,” vertelt ze. In zeldzame gevallen kan een middenoorontsteking zelfs leiden tot doofheid of een hersenvliesontsteking.

Wat er waarschijnlijk gebeurt

De kans dat je een infectie overhoudt aan vieze oordopjes is dus erg klein. Toch benadrukt Van Monsjou dat het belangrijk is om je muziek-oordopjes schoon te houden, zowel bij eigen gebruik als wanneer je ze deelt met een ander. “Het beste is om oordopjes te hebben die je makkelijk schoonmaakt met een desinfectiespray of -doekje,” vertelt ze. “Die iPhone-oortjes hebben een soort roostertje. Dat is erg moeilijk te reinigen en houdt daarom ook meer bacteriën en vuil vast.” Een ander goed alternatief is natuurlijk een koptelefoon die over je oren gaat in plaats van erin.

Verder is het volgens Van Monsjou zo dat vooral mensen met gevoelige oren voorzichtig moeten zijn met vuiligheid. “Sommige mensen maken meer oorsmeer aan dan anderen, of hebben vernauwde gehoorgangen. Voor hen is het beter om niet te vaak oordopjes te dragen, omdat ze eerder last zullen krijgen van irritatie en infecties,” vertelt ze. Maar hoe weet je of je gevoelige oren hebt? “Als je bijvoorbeeld water in je oor krijgt, en meteen veel jeuk ervaart; als je weleens een loopoor hebt; of gewoon als je vaker last hebt van je oren dan anderen.”

Wat je tegen je vriend kunt zeggen

Of je vriend gevoelige oren heeft, durf je niet met zekerheid te zeggen, maar het feit dat hij al maandenlang rondloopt met zijn misselijkmakende oordopjes wijst erop dat zijn oren waarschijnlijk wel wat kunnen hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat het verstandig of hygiënisch is, en al helemaal niet dat jij ze in je oor moet stoppen.

Misschien dat je dat nummertje van Drake enorm leuk zou vinden, maar de mogelijke bacteriën, schimmels en infecties die daarbij komen kijken, zijn de paar minuten muziek waarschijnlijk niet waard. Je vriend doet er goed aan om zijn oortjes eens goed te reinigen, en jij doet er waarschijnlijk goed aan om nieuwe (schonere) vrienden te maken.