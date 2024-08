Je muzieksmaak vertelt alles over je hechtingsstijl

Het is geen verrassing dat mensen luisteren naar de liedjes die weerspiegelen wat ze op dat moment doormaken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat iemand die Ariana Grande’s “thank u, next” op repeat heeft staan, waarschijnlijk net uit een break-up komt en het al met al best goed met diegene gaat.

Een nieuw onderzoek zou kunnen verklaren waarom dat zo is. In de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Personal Relationships, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Toronto dat de teksten van de favoriete liedjes van mensen overeenkomen met hun hechtingsstijlen. Volgens Ravin Alaei, een van de auteurs van de studie, betekent dit dat de favoriete liedjes van mensen over relaties niet alleen hun huidige gedachten en gevoelens weerspiegelen en bevestigen, maar ook patronen onthullen die in veel van hun relaties voorkomen.

In de psychologie stelt de hechtingstheorie dat de banden die mensen in hun vroege jeugd met hun verzorgers vormen, de basis vormen voor hoe zij later andere relaties opbouwen, romantische relaties inbegrepen. Deze theorie claimt ook dat er voorspelbare patronen bestaan in de manier waarop mensen omgaan met hun relaties.

Deze patronen worden hechtingsstijlen genoemd, en er zijn er vier. Mensen met een “veilige” hechtingsstijl vertrouwen hun partners, communiceren openlijk, en zijn over het algemeen in staat om duurzame gezonde relaties op te bouwen. Mensen met een “angstige” hechtingsstijl hebben vaak angst voor afwijzing of verlating, jaloerse neigingen en een behoefte aan voortdurende bevestiging. Mensen met een “vermijdende” hechtingsstijl kunnen bang zijn voor intimiteit en hechten veel waarde aan onafhankelijkheid, en hebben daarom moeite met het vertrouwen in en het opbouwen van relaties met anderen. Mensen met een “angstig-vermijdende” (ook wel “ongeorganiseerde” of “gemengde”) hechtingssstijl hebben vaak onvoorspelbaar en verwarrend gedrag dat fluctueert zoals het onderwerp van “Hot N Cold” van Katy Perry.

De onderzoekers vroegen ongeveer 570 mensen wat hun favoriete liedjes waren, en analyseerden vervolgens de teksten van die liedjes om uit te vinden welke hechtingsstijl zij tot uitdrukking brachten. Ze stelden de deelnemers ook een reeks vragen over hun relatie-ervaringen. Na analyse van meer dan 7.000 liedjes vonden de onderzoekers dat mensen een voorkeur hadden voor liedjes met teksten die overeenkwamen met hun hechtingsstijl.

Volgens de onderzoekers hielden deelnemers met een veilige hechtingsstijl van liedjes als “I Got You Babe” van Sonny & Cher, “At Last” van Etta James, en “I Love You” van de Plain White T’s.

Mensen met een angstige hechtingsstijl hielden van nummers als “Wrecking Ball” van Miley Cyrus, “Hotline Bling” van Drake en “Every Breath You Take” van The Police.

Mensen met een vermijdende hechtingsstijl luisterden naar “No Scrubs” van TLC, “Take A Bow” van Rihanna, en “The Hills” van The Weeknd.

Mensen met een angstig-vermijdende hechtingsstijl luisterden naar nummers als “I’m Not The Only One” van Sam Smith, “I Can’t Make You Love Me” van Bonnie Raitt en “Rolling in the Deep” van Adele.

De studie analyseerde ook de teksten van meer dan 800 Billboard-hits van 1946 tot 2015 en stelde vast dat de teksten in de loop van de tijd vermijdelijker en minder zeker zijn geworden. Volgens de studie suggereerde dit dat songteksten “maatschappelijke trends van toenemende sociale ontkoppeling weerspiegelen.”

“Populaire muziekteksten lopen parallel aan sociologische trends van sociale ontkoppeling – mensen waarderen onafhankelijkheid boven afhankelijkheid van anderen, en voelen zich meer geïsoleerd,” zegt Alaei.

Muziek kan mensen natuurlijk helpen hun emoties te verwoorden, te begrijpen en zelfs te verwerken, maar volgens de studie kan het hen ook laten vasthouden aan diezelfde emoties.

Een angstig gehecht persoon kan de tekst “These days, all I do is / Wonder if you’re bendin’ backwards for someone else / Wonder if you’re rollin’ up a Backwoods for someone else / Doing things I taught you, gettin’ nasty for someone else” uit Drake’s “Hotline Bling” “relatable content” vinden, maar het blijven relateren aan de tekst kan hen ervan weerhouden de telefoon op te nemen, als die toch weer overgaat.

Alaei stelt voor dat mensen zich meer bewust zijn van hoe de liedjes waarnaar ze luisteren hen beïnvloeden.

“Luister een paar keer naar het liedje om je te helpen verwerken wat je doormaakt en je gedachten en gevoelens te uiten. Je kunt beslissen of het luisteren naar liedjes die je ervaringen weerspiegelen je helpt of destructief gedrag voor jezelf versterkt. Op een gegeven moment vind je het misschien productiever om naar muziek te luisteren die een gevoel van veiligheid geeft.”

Hij zei ook dat de volgende stap in het onderzoek is om te kijken of het luisteren naar muziek met teksten die de relatie-ervaringen van mensen nabootsen, helpt of belemmert bij het opdoen van relatievaardigheden.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Asia.

