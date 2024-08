Dit zijn de muziektrends voor het komende decennium

Hallo, en welkom in de jaren twintig! Spannend hè? We betreden een nieuw decennium en dat is niet niks – de vorige keer dat zoiets gebeurde is toch alweer een jaar of tien geleden. Ik zeg het maar gewoon eerlijk: ik ben wel toe aan een nieuw tijdperk. De jaren tien waren namelijk, en dan druk ik me nog zacht uit, niet best. Vooral op muziekgebied was het een saaie boel. Meer dan eens hoorde ik mensen dingen verzuchten als ‘het stinkt hier naar trap’ en ‘mag het volume van de Happy Tunes-playlist op Spotify wat zachter?’ Verder was het ook een decennium waarin Maaike Ouboter, Davina Michelle, Freek én Susan tegelijkertijd bestonden. Niet oké.

Maar niet getreurd, we staan aan de voet van een nieuwe berg en die berg ligt vol met verse sneeuw. Ja, dit is een beetje een rare metafoor, maar je begrijpt wat ik bedoel. Laten we vooruitkijken, en eens een poging wagen om extreem specifiek en accuraat de nabije toekomst van het hele muziekgebeuren te voorspellen. Dit zijn alle muziektrends die we gaan zien in de jaren twintig.

Klimaatverandering

Een stijgende zeespiegel en dito temperaturen gaan ervoor zorgen dat muziekstijlen die je voorheen associeerde met warme gebieden ineens voet aan de grond krijgen op onverwachte plekken. Jawel: dit wordt het decennium van Poolse reggae, IJslandse cumbia en Siberische surfrock. Oja, de zomerfestivals zijn allemaal gecanceld vanwege de hitte. In plaats daarvan gaan we het hele jaar door Oktoberfest vieren. Wo sind die Hände???

MP3-nostalgie

Vinyl, cassettebandjes, weg ermee. De komende jaren gaan we terugverlangen naar de hoogtijdagen van peer-to-peer bestandsuitwisseling. Mensen zullen de loftrompet blazen over het warme geluid van RealAudio en de prijzen van vintage 128kbp/s MP3’tjes worden exorbitant. Luister! Zo’n prachtige hoge fluittoon, dat hoor je alleen op in matige kwaliteit geripte CD-R’s uit de vroege jaren nul.

Goed zijn

Nadat we ‘cool’, ‘onverschillig’ en ‘woke’ hebben gehad, zal er in de jaren twintig aanvankelijk een korte revival van onverschilligheid plaatsvinden (zij het iets meer casual dan voorheen), maar daarna zullen artiesten gaan proberen om gewoon goed te zijn. De popsterren van morgen zullen zingen over mantelzorg, de voordelen van carpoolen en wat je wel en niet met een huisdier moet doen. Als ik jou was, zou ik m’n geld inzetten op christelijke rock.

Videogamemuziek

Een renaissance van de muzikale omlijsting van videospelletjes, is wat ik je brom. Na uren en uren te hebben geluisterd naar steeds grotere orkesten die tot vervelens toe de muziek van Zelda en Super Mario spelen, wordt gamemuziek eindelijk volwassen. We zagen al dat CHVRCHES een liedje maakte voor Hideo Kojima’s Death Stranding, en Grimes zong een deuntje voor de trailer van Cyberpunk 2077. Iets later in het decennium zal alle muziek in videogames gewoon procedureel worden gegenereerd. Ik wens alle symphonieorkesten alvast veel plezier met het naspelen van de willekeurige scheetgeluiden die gecomponeerd zijn door een of andere domme AI.

De terugkeer van de troubadour

Kijk, er zijn eigenlijk twee opties: of we bereiken de singularity, of de halve menselijke beschaving gaat naar z’n grootje. In beide gevallen zien we een stijging in de populariteit van troubadours. In het eerste scenario zullen bands en orkesten overbodig zijn vanwege technologische ontwikkelingen, in het tweede scenario is er gewoon niemand meer in leven om in je band te spelen. Ook leuk: Spotify gaat een samenwerking aan met Deliveroo, zodat je tegen 2029 inmiddels uitgerangeerde sterren als Justin Bieber en Ed Sheeran gewoon bij je thuis kan laten komen om een moppie te spelen.

Nieuwe genres

Dit zijn de nieuwe genres voor de komende tien jaar (in willekeurige volgorde): post-influencer wave, dirty rock, solid jamz, Burrhus Skinner, eco-pop, muziek voor tijdens feestdagen, boze rap, turbo, vegetarisch ontbijt, willekeurige geluiden en tot slot het eeuwigdurende gepiep van iedereens tinnitus.

Meer van hetzelfde

De dingen zijn natuurlijk enorm veranderd ten opzichte van 2010 (zie voorbeelden een tot en met vier). Maar aan de andere kant zijn er ook veel dingen hetzelfde gebleven. Deze trend zal zich voortzetten, alleen dan met razendsnel 5G-internet.

Muziek verdwijnt

Eerlijk, wie heeft er nog muziek nodig onder het ijzeren bewind van Kracor de Gewelddadige van planeet Gourbonzugugu-34? Er is gewoon geen tijd meer voor. (Letterlijk, aangezien Kracor het vermogen heeft om de tijd te bevriezen).