Muzikale schijnwerpers dansen door een leeg pakhuis

Een pikdonker pakhuis in Mexico City is het decor van een nieuw audiovisueel kunstwerk van de Mexicaanse designstudio Cocolab. Voor hun project White Canvas hingen ze een gigantisch raster van schijnwerpers aan het plafond en programmeerden die vervolgens op een triphoptrack van de Belgische groep Before Tigers. Kolommen van licht golven door het pakhuis op de synthesizerakkoorden en de lampen flikkeren om de ruis van de samples te versterken. Het licht en geluid van deze installatie werken zo naadloos samen dat je bijna niet meer weet of het licht nu op de muziek reageert, of andersom. Bekijk de video hieronder:

White Canvas werd gemaakt in opdracht van ARCA voor het festival TagCDMX. Voor meer informatie over het festival, kan je terecht op de website. Wil je meer zien van Cocolab? Klik dan hier.