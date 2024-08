Mysterieuze foto’s vol relikwieën uit het jaar 2000

Gefascineerd door het millennium en de generatie Z besloot de Belgische fotograaf Ulrike Biets een vijftal meisjes die allemaal geboren zijn in het jaar 2000 te fotograferen in een mysterieuze, donkere villa ergens in België. Het resultaat is een coming of age-verhaal van een groepje meisjes dat balanceert tussen het net aan tiener-zijn, en het vrouw-worden. Maar noem de serie niet in één adem met Sofia Coppola’s Virgin Suicides. “Die film van Coppola romantiseert te erg, daar kan ik me niet in vinden.” Liever geeft ze haar shoots iets vervreemdends, en iets onheilspellends. Elementen als het masker van Saw dat in een van de foto’s terugkomt draagt daar zeker aan bij. “ Saw komt uit die periode en is voor die meisjes dé horrorfilm waar ze mee groot geworden zijn.” En zo zit de serie vol referenties naar 2000 en relikwieën uit dat hele jaren 00-decennium: een Pokémon-bikini, Monster-energydrink, een shirt met een quote uit Mean Girls, een Harry Potter-brilletje, naveltopjes, rhinestones – je moet goed kijken om ze allemaal te kunnen ontwaren.

Toch is de serie absoluut niet een ‘throwback’ vol nostalgie. Zo vraagt de fotograaf met deze serie zich ook af hoe deze nieuwe generatie de toekomst gaat vormgeven – een generatie wiens leven steeds meer online afspeelt, gekluisterd aan schermpjes. De vraag wordt extra versterkt door het gevoel van isolatie en beklemming die de villa oproept, en de grote glazen ruiten waar je de meisjes soms achter ziet staan. Maar ook dat hoort bij het idee van jeugd: de knagende onzekerheden dat je niet weet wat er allemaal nog komen gaat.

Alle kleding ‘vintage’ uit de jaren 00

Alle kleding van Devon Halfnight Leflufy

Sokken en trui van Jannike Sommar, body en laarzen ‘vintage’ uit de jaren 00

Jurk van Marta Twarowska

Alle kleding van Flora Miranda

Jas van Sofie Nieuwbørg

Credits

Concept & Fotografie: Ulrike Biets Styling: Leonardo Van Dijl Haar & make-up: Crystal Die, Leda Vaes, Sharina Degeest, Madona Iremashvili, Yinka Gboyega Productie-assistent: Estella Roels Modellen: Mirthe Tavernier, Chinook Byrne, Penelope Haro, Noa Van Ecken, Naisha Knecht

