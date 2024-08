Wendell Lee junior was een groot talent in het Amerikaanse basketbal, dat droomde van de NBA. Op 21 september 2015 stond hij met zijn vriendin voor haar huis in Los Angeles, toen er een auto de oprit opreed. Een man stapte uit, en schoot Lee dood zonder een woord te zeggen. Daarna reed hij weg. De moord werd nooit opgelost en de familie van Lee worstelt nog altijd met de zaak. In deze korte documentaire spreken we zijn familie en andere betrokkenen over deze onopgeloste moord.