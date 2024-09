Na 20 jaar is Rocco Veenboer nog altijd niet op zijn mondje gevallen

Rocco Veenboer leidt me rond door de Westergasfabriek alsof het de eerste keer is dat hij een feestje geeft. Ik moet van hem echt even bij zijn nieuwste snufje kijken: robots uit Frankrijk die deel uitmaken van het lichtplan. Supertrots is-ie. “Het is de eerste keer dat ze in Nederland zijn, we hebben ze speciaal hiernaartoe laten komen.”

Het is verre van de eerste keer dat Veenboer hier rondloopt. Awakenings bestaat twintig jaar en het jubileum wordt gevierd met vijf feesten, waarvan de eerste vanavond is, en er wordt een gigantisch dik boek uitgebracht door Mary Go Wild. De invloed van Awakenings op de groei van techno in Nederland is enorm, net als het enthousiasme van opperhoofd Veenboer die na twee decennia nog altijd kiert van de adrenaline wanneer hij in zijn thuishonk de Westergas rondloopt. Hij benadrukt het nog maar eens: “We willen de beste blijven, de grenzen op blijven zoeken. Niet per se meer, maar wel beter. Het moet het beste van het beste zijn, en dat lukt nog steeds. “

THUMP: Wie de beste wil zijn, moet de concurrentie goed in de gaten houden.

Rocco Veenboer: Nou, dat doen we niet echt. Ik denk eerder dat wij in de gaten worden gehouden. Dj’s nemen bij ons met minder gage genoegen, waardoor wij meer kunnen uitpakken met onze show. Loveland – en veel andere festivals – betaalt tweehonderd procent meer aan dj’s en houden zo geen geld over voor de productie, maar het is belangrijk om een goede balans tussen line-up en productie te bewaren. Nederlanders zijn zo verwend, ze doen het niet voor minder.

Ik merk dat je na twintig jaar nog altijd bloedfanatiek bent.

Vroeger was ik dat niet heel erg. Alhoewel, met sport en spelletjes had ik het ook wel. Ik heb weleens een Risk-spel uit het raam gegooid. Die irritante vriend met wie ik speelde, grapt er nog over. Ik ben wel milder geworden hoor, maar met Awakenings blijf ik bezeten. Ik wilde dat de tweede dag van het festival binnen drie jaar ook zou uitverkopen. Dat lukte.



Wat gebeurt er als dingen niet gaan zoals je wil?

Dan moet er harder aan getrokken worden. Maar over het algemeen gaat het wel op rolletjes. De laatste keer dat er echt iets mis ging, was tijdens de editie op het NDSM-terrein waar toen het geluid werd afgeknepen. Alles heb ik in de hand, met uitzondering van het weer.

Je lijkt iemand die volledige controle over het leven heeft, met een overdosis zelfvertrouwen. Is er überhaupt iets waar je over tobt?

Ik worstel wel met het vraagstuk ‘dieren eten’. Thuis eten we het bijna niet meer, en ik denk dat ik volgend jaar Awakenings volledig vleesvrij wil hebben. We gaan al flink die kant op. Er is al bijna geen vlees meer op Awakenings te vinden, wel veel humus en fruit. Als het vlees is dan is het diervriendelijk, maar dat vind ik toch een beetje hypocriet. Het gaat niet alleen om dierenleed, het is ook zo slecht voor het milieu. We zijn altijd al wel maatschappelijk betrokken geweest. Eerder schonken we aan Greenpeace en laatst was ik in Zuid-Afrika voor een dance-opleiding die daar van start gaat waar ik aan heb gedoneerd, maar dat houden we bewust een beetje op de achtergrond.

Zonder iemand te willen beledigen: bij jouw publiek is er nog aardig wat bewustwording te winnen. Waarom zou je niet een duidelijk statement maken?

Zeker, dus we gaan ze bewust maken, maar niet zo in your face. Ik weet niet of dat zo goed werkt, er elke week een facebookpost aan wijden. Ik leg er liever niet te veel de nadruk op, maar verander het gewoon. Dat werkt beter. Als er straks bij ons geen vlees meer te koop is, valt dat vanzelf wel op.

DGTL is sinds vorig jaar volledig vleesvrij. Wordt de dance-industrie bewuster?

Volgens mij gaat het helemaal nog niet zo hard in Nederland. Ik weet ook niet of het een visie is van DGTL, misschien doen ze het wel omdat het hip is. Bij een hoop organisaties zet ik vraagtekens. Ik ben Awakenings begonnen omdat ik techno heel erg tof vond. We zijn organisch gegroeid. Ik heb het idee dat tegenwoordig feestjes bijna eerder voor het geld worden georganiseerd. Aan de andere kant: hoe meer feesten, hoe beter. Voor ons werkt het goed. Als je de muziek tof vindt, kom je toch uiteindelijk bij ons terecht. Dat is perfect.

Foto door Dennis Bouman

Snap je dat sommige mensen vinden dat je een iets te grote bek hebt?

Ik denk niet dat ik een grote bek heb, ik ben eerder een soort open kanaal. Mijn moeder zei vroeger: “Denk toch af en toe na voordat je iets zegt.” Nou, dat is niet echt binnengekomen zoals je merkt. Ik vind het zelf geen slechte eigenschap eigenlijk, al kan het voor sommigen confronterend zijn. Ik zeg wat ik voel.

Hoe vind je dat de dancefestivals zich ontwikkelen? Er komen er steeds meer bij.

Het heeft op ons geen enkele invloed. Geen idee waar het naartoe gaat, maar ik denk wel dat enkele festivals het moeilijk gaan krijgen.

Welke festivals gaan het volgens jou niet halen?

Waar ik het minder zie gaan is het hele deephouse-gebeuren. Daar is volgens mij iedereen wel klaar mee. De muzikale ontwikkeling gaat ook achteruit, er worden geen spannende platen meer uitgebracht, waardoor het een soort muzikaal behang wordt en dat werkt niet op festivals. Er moet energie in zitten, of een drive, en dat is bij deephouse weg. Het zijn de festivals met de gekke naampjes waarvan ik weet dat ze het zwaar hebben.

De zakenmannen zijn een steeds grotere rol gaan spelen op festivals, zoals je inmiddels vertrokken oude SFX-baas Robert Sillerman die voor vijftien miljoen Awakenings overnam. Wat gaat daarmee verloren? Ik vind het jammer dat het zakelijker wordt, maar voor mij gaat er niks mee verloren. SFX was een uniek geval. Een miljardair die een beetje de weg kwijt was, begon zich met dance te bemoeien en wilde wel in ons investeren. Ik liet me die kans niet ontgaan en dacht: laat ik ook maar even mijn beloning ophalen.

Want die had je wel verdiend?

Ja. Mensen denken al snel dat je schathemeltjerijk bent, dat was niet het geval. Ik wist dat het niet mis kon gaan, dat ik Awakenings er niet mee zou beschadigen. Als we wilden, konden we ons zo terugtrekken. In het contract stond dat we één jaar niet aan concurrentiebeding mochten doen. Met een jaartje sabbatical hadden we het wel overleefd.

Foto door Photo Company

Zo arm was je toch niet. Je huis in Amsterdam stond voor meer dan een miljoen te koop.

Dat stond op de website van Quote inderdaad, zij houden sinds het SFX-verhaal alles in de dance in de gaten. Het geeft het idee dat alles bij ons om geld draait, maar ik was nooit bezig met winst. In ons gezin speelde geld totaal geen rol. Mijn vader was PSP’er, hij was er zelfs vies van. Mijn zus is afgestudeerd in bedrijfskunde, pas toen zij bij het bedrijf kwam, is het professioneler geworden. Er is na SFX, dat nu LiveStyle heet, niks veranderd. Ik heb alleen even gecasht. Als je elke maand salarissen moet uitkeren aan je personeel, is dat wel prettig. Ik sta een stuk relaxter in het leven.

Veel familieleden werken nog altijd voor je. In de eerste jaren stond je moeder achter de garderobe. Zij moet aardig wat pillenbekkies hebben gezien. Was ze daar wel tegen bestand?

Dat had mijn moeder helemaal niet in de gaten joh! Ze vond iedereen vooral heel gezellig en leuk. Er kwamen vaak mensen een praatje met haar maken, dat vond ze leuk, en een paar waren dan net nog even iets gezelliger. Mijn moeder vond het prima. Dat is ook het mooie, de sfeer is altijd te gek geweest. Maar het was zulk zwaar werk, op een gegeven moment kreeg ze last van haar gewrichten.

Het jubileum wordt naast vijf feesten gevierd met een boek met veel verhalen en interviews. Bij Steve Rachmad blijkt er nog oud zeer te zitten. Worden er nog meer beerputten opengetrokken?

Niet echt, geloof ik, haha. Ik kan ze in elk geval niet voorzien. Het maakt mij ook niet zoveel uit. Ik hou wel van een relletje, ga ze ook niet uit de weg. En het zegt natuurlijk genoeg dat Steve Rachmad nog altijd iets dwars zit na zoveel jaar. Blijkbaar is Awakenings zo belangrijk.

Alleen voor het jubileumfeest op aanstaande zondag zijn nog kaarten te koop. Die vind je hier. https://www.awakenings.com/nl/…