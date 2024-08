Na de eerste keer seks met een vrouw realiseerde ik me dat ik biseksueel ben

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Hier kun je je abonneren op de podcast in iTunes. Als je iets anders gebruikt, kun je met deze RSS-link de podcast toevoegen aan elk ander platform. Wil je de podcast direct downloaden, klik dan hier. Je kan ons ook volgen op Snapchat. Schrijf een recensie over de podcast, zeker op iTunes. Dat helpt ons echt.

Videos by VICE

Het voelt alsof ik twee eerste keren heb gehad als het gaat om seks met vrouwen, omdat er verschillende handelingen plaatsvonden bij de verschillende gelegenheden. Vroeger kuste ik vriendinnen op feestjes – om jongens op te hitsen of om te oefenen – en daar voelde ik zeker iets bij. Ik genoot er waarschijnlijk meer van dan de meeste mensen.

Ik begon pas met seks toen ik naar de universiteit ging, en het maakte iets in me los. Ik wilde seks, de hele dag en met heel veel mensen. In de tijd daarvoor had ik wel vriendjes, maar als ze probeerden seks met me te hebben, kapte ik het snel af. Ik denk dat dit deels kwam doordat ik een eetstoornis had toen ik op de middelbare school zat en bang was. Maar toen ik eenmaal seks begon te hebben, dacht ik: wauw, ik heb echt iets gemist! Ik zag jongens als een middel om heel veel lichamelijk plezier mee te beleven en was niet echt op zoek naar een saaie liefdesrelatie.

Mijn eerste ervaring met een meisje ontstond langzaam, uit een behoorlijk intense vriendschap. Ik was naar Frankrijk verhuisd, en daar werd ik uiteindelijk opgenomen in een instelling. Ik kwam net uit een hele zware depressie en leerde een meisje kennen dat op dezelfde afdeling zat als ik. We brachten al onze tijd samen door met buiten in het gras te liggen – onze band was heel sterk.

Ik kreeg een fijn gevoel als ik bij haar was en wist niet precies hoe ik dit gevoel moest plaatsen. Als ik naar haar lippen keek, dacht ik: ik voel iets. Ik voelde het in mijn hele lijf als ze om me heen was, en ik wilde de hele tijd fysiek bij haar in de buurt zijn. Omdat ik nog nooit met een meisje was geweest, was het allemaal nieuw voor mij, maar ik wist dat het iets bijzonders was.

Nadat we uit de instelling ontslagen waren, gingen we op wat ik nu onze eerste dates zou noemen. We zaten in restaurants en staarden lang in elkaars ogen. Ik voelde me zo goed als ik bij haar was.

Op een dag waren we in haar flat hasj aan het roken en lieten we elkaar ons favoriete nummer horen, terwijl we romantisch in elkaars ogen bleven staren. Ik weet niet of het kwam doordat we zo ontspannen waren door de hasj, maar het volgende moment lagen we te zoenen. We waren high van de hasj en plotseling werd ik opgewonden door een seksueel verlangen, en wilde ik seks. Ik wist niets van lesbische seks, dus ik wist niet wat er komen ging. Maar het voelde heel natuurlijk om haar te zoenen, dus ik liet alles rustig op me afkomen.

We begonnen niet gelijk te beffen, maar er werd veel aangeraakt, we waren supergeil, we zoenden en rolden over elkaar heen. Het voelde sensueler en gevoeliger, en het leek alsof er veel meer contact en connectie was dan bij man-vrouw-penetratie, wat voor mij altijd behoorlijk dierlijk voelde. Het was anders. De seks die ik met haar had, voelde natuurlijker, meer verbonden.

Ik verhuisde terug naar Engeland en liet haar en dit alles achter, alsof het allemaal een heerlijke wazige droom was. Ik vertelde niemand over wat er was gebeurd, stopte het weg en begon weer met jongens aan te kloten.

Later werd ik vrienden met een biseksueel meisje. Ze was heel cool en openhartig, waardoor ik besefte dat biseksualiteit iets cools kan zijn. Het was alsof wat er in Frankrijk was gebeurd, een nieuwe betekenis kreeg. Ik had me er niet voor geschaamd, maar ik was voorzichtig. Zij liet me zien dat biseksualiteit ook voor mij een optie kon zijn.

Nadat ik het uitmaakte met een verschrikkelijke ex, maakte ik een bewuste en actieve keuze: ik ging met meisjes daten. Ik dacht: ik had een geweldige connectie met een meisje, waarvan ik heel erg opgewonden werd, op een geweldige manier. Ik dacht: Hmmm, dit zou zomaar eens heel leuk kunnen worden, met meisjes.

Ik kwam nooit klaar van seks met mannen op dezelfde manier als toen met het meisje in Frankrijk. Ik voelde me altijd beter over mezelf als ik een vriendje had, maar de seks – zelfs als ik hem heel leuk vond en de seks geweldig was – maakte me nooit zo geil als die keer met haar. Er miste iets.

Later ontmoette ik een meisje, en direct voelde ik een verlangen om haar te zoenen. Ze was geweldig. Alle gevoelens kwamen terug, dat hele gevoel in mijn lijf, en ik was benieuwd hoe de rest van seksen met een vrouw zou gaan. En weer was er die diepgaande connectie. Ik noem dit mijn tweede eerste keer.

Ik was bezorgd, omdat ik echt wilde dat het voor haar ook goed was, en omdat ik niet wist wat ik aan het doen was. We hadden het van tevoren vaak over seks, met sexting en dat soort dingen. Ze vroeg me hoe ik het met mezelf deed. Dus toen het gebeurde, voelde het heel natuurlijk.

Het voelt verdomd goed als een meisje je beft. Vrouwen weten wat ze doen, omdat ze dezelfde anatomie hebben als jij. Ook kan je veel langer seks hebben, en het gaat allemaal veel soepeler, zo van: jij beft mij nu, ik raak jou daar aan, en het draait allemaal om het genot van de ander. Ik denk dat dat vrij uniek is aan seks tussen vrouwen.

Ik heb het gevoel dat ik nu veel meer respect heb voor mezelf en voor mijn lichaam. Als ik naar bed ga met jongens, ga ik op zoek naar intimiteit en een connectie, niet gewoon naar rechttoe-rechtaan seks. Ik denk dat het heel goed is om zowel hetero- als lesbische seks te proberen, want er zijn zo veel verschillende dingen die je van elkaar kan leren en aan iemand anders kan overbrengen.