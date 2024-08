Na de eerste keer spanken besefte ik dat ik een fetisj heb voor stijve piemels

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?



De eerste keer dat ik werd gespanked was door een jongen met wie ik een knipperlichtrelatie had tijdens mijn studie.

We waren allebei enorme perverselingen. We lazen samen BDSM-forums om inspiratie op te doen, en ik masturbeerde terwijl ik dacht aan die dingen die ik daarop las. Ook hij kwam vaak met goede ideeën. We waren een keer aan het neuken en er stond een lege wijnfles op mijn nachtkastje. Hij pakte die en zei: “Ik wil dit heel graag ik je kut stoppen. Mag ik dit in je kut stoppen?” Hij was niet verlegen en stelde allerlei dingen voor die hij wilde proberen.

Ik was dus niet verbaasd toen hij voorstelde om mij te spanken op de grote houten stoel in de hoek van zijn woonkamer. De stoel had de perfecte hoogte om overheen te buigen en geneukt te worden. Toen hij zei dat hij me wilde spanken, vond ik dat heel geil. Ik houd van die momenten tijdens de seks waarop iemand voorstelt om iets te doen, want ik word opgewonden van dingen doen waar iemand anders echt enthousiast over is.

Ik droom en fantaseer al sinds ik heel jong ben over hoe het is om geslagen en agressief geneukt te worden. Ik wil degene zijn die geslagen wordt – de onderdanige rol. Maar, ook al fantaseerde ik over hoe het is om gespanked te worden, de pijn kwam alsnog als een verrassing. Zo van: wow, dat doet eigenlijk echt veel pijn.

Hij liet me de slagen tellen, en hoewel ik enorm opgewonden was, genoot ik eigenlijk niet van het tellen of de pijn. Ik kon niet helemaal achterhalen wat ik er nou precies fijn aan vond.

Ik denk dat hij me graag de rest van de avond had willen slaan, en dat hij nog meer smerige, perverse dingen had willen doen. Maar ik ben enorm ongeduldig. Nadat hij me vijf minuten had gespanked en ik alleen voelde hoe hij op mijn kont sloeg en mijn kut aanraakte, had ik zoiets van: we moeten nu neuken.

Een paar maanden later realiseerde ik me pas waar ik echt geil van was geworden. We waren in een fetisjclub en de minnares van de dungeon gaf ons een rondleiding. We kwamen bij een bank waarop je goed gespanked kan worden, en ze bood aan om me op mijn billen te slaan.

Terwijl zij me sloeg, duwde hij mijn schouders naar beneden. Ik keek recht in zijn kruis en ik zag dat zijn penis in zijn broek begon te groeien. Het klopte en drukte tegen de stof. Dat was het moment waarop ik me realiseerde wat ik zo geil vond aan spanken. Het was niet de pijn, en ik wil niet gespanked worden omdat ik een stout meisje ben. Ik wil dat hij me slaat omdat hij daar hard van wordt. Ik heb een fetisj voor dingen doen waar mannen geil van worden.

Sindsdien heb ik geëxperimenteerd met dominante mannen in fetisjclubs, maar soms ergeren ze me. Ik ben op zoek naar de illusie van controleverlies. Vaak willen mannen op spankfeesten en in fetisjclubs heel erg de leiding hebben, en ze gedragen zich dan kalm en berekend. Dat is niet wat ik wil. Ik wil juist dat ze de controle verliezen. Ik wil dat ze me slaan en zo erg de controle over zichzelf verliezen dat ze me in plaats daarvan gaan neuken.

In mijn ervaring moet je BDSM geleidelijk introduceren bij sekspartners. Zeg niet, zoals ik in het verleden heb gedaan, dat je nu in je gezicht geslagen wil worden. Of dat je in je mond gespuugd wil worden. Ik heb waarschijnlijk veel jongens bang gemaakt tijdens de seks: mijn verlangens kunnen intimiderend zijn als ik ze niet voorzichtig introduceer. Dat heb ik wel moeten leren – over het algemeen ben ik namelijk niet zo goed in communicatie.

Partners kunnen je seksuele grens beter oprekken dan een onbekende dat kan doen. Je hebt een betere verstandhouding: hij of zij weet wat voor soort dingen je leuk vindt. Als je totaal de controle wil verliezen – als je dat gevoel van overgave nastreeft – dan is een partner beter, omdat ze er echt voor kunnen gaan.

Er bestaat een misvatting dat BDSM altijd te maken heeft met zwepen, kettingen en leer. Veel van mijn BDSM-ervaringen vonden gewoon thuis plaats, in een spijkerbroek en een t-shirt. Je hebt geen donkere kelder nodig om gespanked te worden – je hebt zelfs geen attributen nodig, en dat is een van de redenen waarom ik het leuk vind. Je hebt alleen een hand nodig en een blote kont.

Ik weet niet of ik de behoefte die ik heb – om te zien hoe mannen hard worden van mij – ooit volledig zal kunnen bevredigen. Het gaat niet om weer iemand in bed krijgen of altijd maar weer nieuwe dingen proberen. Het gaat erom het moment te bereiken dat je opgewonden wordt omdat je je plotseling realiseert dat de ander hard wordt. Ook al heb ik mijn hele leven gefantaseerd over BDSM, zit ik veel op BDSM-forums, en ben ik nu een seksblogger en geef ik les, ik denk soms dat ik niet zo goed ben in BDSM. Ik kan wel worden vastgebonden en een hele reeks fantasieën uitleven, maar meestal denk ik eigenlijk: laten we nu gewoon gaan neuken.

De eerste keer dat ik seks had met mijn huidige partner was volkomen rampzalig. Het was op onze tweede date. Hij had nog nooit iets met BDSM gedaan en ik nodigde hem uit in mijn appartement en zei: “Laten we neuken.” Hij was behoorlijk verrast en nerveus. Ik probeerde alles om hem dominanter te laten doen, en later, toen we er openhartig over spraken, besefte ik dat ik hem een beetje bang had gemaakt. De dingen die ik leuk vind, was hij niet gewend. In zijn hoofd deed je de dingen die wij deden niet bij mensen die je leuk vindt, omdat ze niet lief zijn. Terwijl ik juist gewend ben om gedomineerd en hard geneukt te worden.

Maar nu neuken we gelukkig alsof ons leven ervan afhangt.