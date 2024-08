Naakte klanten en poepfonteintjes: hoe het is om loodgieter te zijn

Ik ben al bijna veertig jaar loodgieter, en ik kan je zeggen dat ik waarschijnlijk het leukste beroep ter wereld heb. Het is avontuurlijk en je bouwt een onwrikbare band op met je klanten. Maar soms is het vies, en ontstaan er enorm gênante situaties.

Je hebt behoorlijk wat geduld en uithoudingsvermogen nodig als loodgieter. Het is fysiek erg zwaar. Ik moet dag en nacht klaarstaan. Ik krijg genoeg meldingen van mensen die hun iPhone in de wc hebben laten vallen, of dat leidingen verstopt zijn door bierglazen. Soms breken er dingen af tijdens het werken, waardoor ik al een paar keer met een hoofdwond naar huis ben gegaan. Af en toe sla ik per ongeluk een spijker in m’n vinger. Het komt weleens voor dat mensen een vreselijk smerig huis hebben. Afval dat tot de nok opgestapeld ligt, of een beschimmelde badkamer die op instorten staat. Ik heb eens een homosauna moeten renoveren, en toen kwam ik erachter dat de leidingen verstopt waren door condooms. Toen ik het studentenhuis van rijkeluiskinderen moest renoveren, lagen er zoveel vieze onderbroeken op de trap dat ik eigenlijk gewoon weer naar buiten wilde lopen. Het goorste dat ik ooit heb meegemaakt is dat er, door een te hoge druk op de leidingen, een poepfonteintje in mijn gezicht spoot.

Mensen hebben vaak niet door dat ik, wanneer ik buiten of aan de overkant bezig ben, gewoon naar binnen kan kijken. Ik zie veel bloot, en dat kan soms best ongemakkelijk zijn. Want hoewel ik kan genieten van uitzicht op een naakte vrouw, heb ik daar niet altijd zin in tijdens het werk. Ik hoef ook niet per se om de haverklap piemels te zien en geloof me: ik heb er genoeg gezien. Meestal kijk ik gewoon weg, en ga ik verder met mijn werk. Het is ook weleens voorgekomen dat we tijdens een dakrenovatie een elke ochtend een blote vrouw turn-oefeningen zagen doen. Ik moet toegeven dat we soms langer keken dan zou mogen.

Sommige vrouwen vinden het wel spannend als we ze naakt zien. Een keer, toen ik in de badkamer van een vrouw aan het werk was, trok een vrouw haar kleding uit en begon ze te douchen. Haar oma was mijn vaste klant, dus ik wist mezelf geen houding te geven. Ik wil een betrouwbare loodgieter zijn, dus ik ga weg in zulke gevallen.

Af en toe gebeuren er ook dingen die eigenlijk niet kunnen. Samen met een collega werkte ik aan het huis van een aantal mensen. Ik deed het dak, hij maakte de verwarming in vier woonkamers. Hij liep rond in een kort spijkerbroekje en hemdje, en plotseling vloog een van de vrouwelijke bewoners om zijn nek en zei: “Ik kan niet van je afblijven!” Hij antwoordde: “Oké, ik werk dit even af en dan kom ik naar jou.” Ze hadden seks, terwijl ik buiten het dak aan het herstellen was. Daar heb ik hem wel even op aangesproken, en hoewel ik even smakelijk heb gelachen om het idee dat hij vlak naast me lag te vrijen met een klant, heb ik hem wel gezegd dat hij dit echt niet kon maken.

Een van de spannendste momenten uit mijn carrière was toen ik in 1974 een klus moest doen in een enorm pand. Daar werkten sekswerkers, waarbij er ook heroïne in het spel was. Een van de dealers werd boos omdat we zo laat nog aan het werk waren. Hij haalde een groot kapmes tevoorschijn, en begon ons te bedreigen. Ik had een grote schep vast, mijn collega een zaag en samen hebben we ons kunnen verdedigen. We dreven hem naar de andere kant van de kamer, zodat we via de deur naar buiten konden lopen. We zochten naar een telefoon, en belden de politie. Vijf minuten later trapte de politie de deur in om hem te arresteren. Dat was de laatste keer dat we die gek gezien hebben in dat pand.

Ik ben ook weleens iets waardevols tegengekomen. In 1974 vroeg een conciërge mij en mijn vader om samen met hem een oude brandkast af te breken in een verlaten gebouw. In die brandkast lagen allerlei onderdelen gewikkeld in vetvrij bruin papier. Een van die stukken was groter dan de rest. Ik pakte het op en merkte meteen op dat het redelijk zwaar was. Toen ik het openmaakte, zag ik een halve kilo goud met daarop een stempel van de Nederlandse bank en ‘25 karaat goud’. Eerst dacht ik dat het nep was, maar toen ik erin beet en het probeerde te vijlen, besefte ik dat het echt was. Uiteindelijk hebben we het goud verkocht voor 4000 gulden. Daar heb ik een helm en motorpak van gekocht.

Het mooiste van het beroep is de ongelooflijk sterke band die je krijgt met je vaste klanten. Ik kom bij mensen thuis, en heb van veel klanten zelfs een huissleutel. Ik zie mensen verliefd worden, scheiden en kinderen opgroeien. Ik heb zelfs een geboorte meegemaakt toen een klant me opbelde en zei dat zijn vrouw ging bevallen, maar de verwarming niet werkte. Ik was de cv-ketel aan het repareren, terwijl die vrouw naast me een kind aan het baren was. Dat soort momenten zijn echt heerlijk. Ik voel me diep verbonden met die mensen. En soms is het vreselijk wanneer je plotseling niets meer hoort van een vaste klant die je al meer dan twintig jaar kent. Je rijdt dan langs het raam, om te kijken of ze nog leven. Ik had zelfs een vaste klant die de weduwe was van de kok van Al Capone. Elk jaar kwam ik van alles controleren bij haar, ze bakte taarten voor me en als ik een kind kreeg, gaf ze me vijf gulden. Dat vind ik veel waardevoller dan avontuur, blote vrouwen en een goudstaaf.

Om de privacy van zijn klanten te waarborgen blijft de loodgieter liever anoniem leidingen maken.