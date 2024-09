Enorme polaroids van kleurrijke naaktportretten

Na jaren te hebben geposeerd als model, besefte Natalie White dat ze vrijwel altijd minder credits kreeg dan de kunstenaars die haar vastlegden. Dat knaagde nogal aan deze feminist en gelijke rechtenactivist, dus besloot ze het heft in eigen hand te nemen – voortaan zou ze gewoon zichzelf afbeelden.



Om precies te zijn, maakte ze veertien polaroids van levensgrote zelfportretten. “Op deze afbeeldingen zie je me echt,” vertelt White aan Creators. “Ik hou van mijn lichaam, maar om andere redenen dan heteromannen dat doen. Ik wilde zelf eigenaar worden van mijn beeltenis, en mezelf afbeelden op een manier die meer recht doet aan mijn emotionele staat. Ik wilde mijn eigen muze zijn.”

Ze had totaal geen verwachtingen van het eindresultaat, een geen idee hoe ze op beeld zouden overkomen. De uitkomst verraste haar in positieve zin. “Bij polaroid geeft het me altijd enorm veel voldoening om de filmlaag eraf te halen, en bijna meteen te kunnen zien welk beeld eruit is gekomen. Zonde dat steeds minder mensen ermee werken; het heeft zoveel meer diepgang dan digitale fotografie.”



In sommige foto’s lijkt White te zweven, en het meest lastige aan het project was dan ook om dat effect tot stand te laten komen. “Ik moest me vasthouden aan een stel rekken, en na een tijdje was dat nogal belastend.”