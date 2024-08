Hoe je je naakfoto’s zorgvuldig verwijdert voordat je je telefoon verkoopt

Je hebt een nieuwe telefoon en de oude wil je verkopen. In dat geval is het slim om even goed te checken of er niet nog gênante of persoonlijke dingen op staan. Aangezien je flink wat tijd met je toestel hebt doorgebracht weet-ie een boel over je – zoals dat je een keer vreemde uitslag op je bil had, en je daar een foto van naar een vriend stuurde voor een second opinion.

Als je wilt voorkomen dat dit soort beelden ooit nog ergens opduiken zou je ze gewoon kunnen deleten, maar eigenlijk is dat niet genoeg. Daarom hebben we hier, voor Apple- en Android-gebruikers, alle stappen op een rijtje gezet die je moet nemen voordat je definitief doei zegt tegen je oude telefoon.

iPhone

1. De Apple Watch

Als je een Apple Watch hebt, moet je die loskoppelen van je telefoon. Maak je verder geen zorgen: het horloge maakt automatisch een reservekopie van je gegevens. Als je ze ontkoppelt moet je beide apparaten naast elkaar hebben liggen.

Loskoppelen: open de Apple Watch-app > ‘Mijn Watch’ > druk op het I-symbool > Apple Watch loskoppelen

2. Hoe veiliger hoe beter

Voordat je alles van je telefoon verwijdert, is het slim om eerst een reservekopie te maken. Als je een iCloud-account hebt kun je dat op je iPhone doen, zolang je gebruikmaakt van een wifi-netwerk. Anders kun je ook iTunes gebruiken.

Een reservekopie maken: Instellingen > Apple ID > iCloud > iCloud-reservekopie > maak nu reservekopie

3. Je Apple ID uitloggen

Als je dit niet doet, kunnen de gegevens waar je net een reservekopie van gemaakt hebt verwijderd worden tijdens de volgende stappen.

Apple ID: als je iOS 10.3 of recenter gebruikt: Instellingen > Apple ID> Log uit

Apple ID: als je iOS 10.2 of vroeger gebruikt: Instellingen > iCloud > Log uit > “Verwijder mijn iPhone” > Instellingen > iTunes & App Store > Apple ID > Log uit

Ook niet onbelangrijk: verwijder al je berichten.

Instellingen > Berichten > iMessage uitschakelen

4. Foto’s en apps afzonderlijk verwijderen

Voor deze stap heb je wel een beetje geduld nodig, aangezien je van Apple niet al je foto’s tegelijk mag verwijderen. Zie het als een mooie doch langdurige gelegenheid om herinneringen op te halen.

5. Als je je iMessages-berichtjes toch niet meer nodig hebt

Als je overstapt naar een telefoon die niet van Apple is, kun je het best je nummer van Apple verwijderen. Hier kun je lezen hoe je dat precies moet doen.

6. De grote rode knop: de fabrieksinstellingen terugzetten

Dan is het eenmaal zover om op de resetknop te drukken. Vergeet niet om ook los hiervan nog de Zoek mijn iPhone-functie uit te zetten.

Terug naar de fabrieksinstellingen: Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > “wis alle inhoud en instellingen”

Hierna moet je even wachten, en dan ben je klaar. Omdat Apple een goede versleuteling heeft, hoef je niet bang te zijn dat iemand nu nog oude naaktfoto’s weet op te duikelen. Je hoeft alleen nog maar je simkaart eruit te halen, en dan kan-ie verkocht worden.

Android

Het kan een beetje verschillen per Android-telefoon hoe je instellingen precies genoemd worden, maar in grote lijnen komt het op hetzelfde neer.

1. Beveilig je gegevens

Ook bij Android-gebruikers geldt: maak eerste even een reservekopie.

Reservekopie: Instellingen > Systeem> Reservekopie

2. Deactiveer beveiliging tegen diefstal

Om te voorkomen dat telefoons worden gejat, heeft Google de ‘Factory Reset Protection’ (FRP) bedacht, een knopje waarmee je kunt voorkomen dat je apparaat zonder jouw toestemming wordt gereset. Om dit te deactiveren moet je je schermvergrendeling en je Google-account verwijderen.

FRP uitschakelen: Instellingen > Beveiliging of schermbeveiliging > schermvergrendeling uitschakelen

3. Van Google uitloggen

Je hoeft niet afzonderlijk uit te loggen bij elke app die je gebruikt, maar wel van je Google-account. Daarmee voorkom je namelijk dat er gegevens worden verwijderd van je reservekopie als je gaat resetten.

Uitloggen van Google: Instellingen > Accounts > Google-account> “Verwijder accounts”

4. Doe de voordeur op slot: zet versleuteling aan

Deze stap is erg belangrijk. Aangezien een reset niet gelijk ál je gegevens verwijdert, zul je je apparaat moeten versleutelen. Daarmee zorg je ervoor dat de nieuwe eigenaar geen toegang heeft tot je gegevens – ook als hij of zij dat echt probeert. Bij mensen die Android 6.0 Marshmallow of een latere versie hebben is deze versleuteling al automatisch ingeschakeld.

Versleutelen: Instellingen > Beveiliging > Geavanceerd > Encryptie & toegang tot gegevens > Encryptie inschakelen

5. Zet er wat nieuwe gegevens op

Zelfs als je je gegevens hebt gedownload, zullen Android-toestellen ze bewaren tot er iets nieuws overheen wordt geschreven. Dus als je écht helemaal safe wilt zitten, zul je er eerst wat nieuwe gegevens op moeten zetten. Om ruimte op te vullen zou je willekeurige video’s kunnen downloaden, of dit kunnen laten doen door apps als Secure Eraser.

6. De grote rode knop

Je hebt al behoorlijk wat sporen van jezelf uitgewist, maar nu komt de allerlaatste stap: de resetknop.

Reset: Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Back-up en herstel > Verwijder alle gegevens (terug naar de fabrieksinstellingen)

7. Laat Google vergeten dat dit alles ooit gebeurd is

Misschien dat jij alles van je oude telefoon vergeet zodra je een nieuw toestel in je hand hebt, maar dat geldt niet voor Google. Om je telefoon te verwijderen uit je Google-account, ga je naar Google device management, druk je op de drie stipjes en log je uit met je toestel.

Welk merk je verder ook hebt: je telefoon is nu klaar voor de volgende gebruiker. Je hoeft niet meer bang te zijn dat er ooit nog foto’s van je opduiken die het daglicht niet kunnen verdragen.