Naaktmodellen vertellen de gênante dingen die ze hebben meegemaakt

Daar sta je dan. In je blote snikkel op een podium, voor een groep amateurtekenaars die verwoed je naakte lichaam schetsen. Een paar uur lang is het alleen jij, je blote lijf en je gedachten. En dat is geen makkelijke combinatie. Hoe blij je ook met je lichaam bent, het is onvermijdelijk dat jij – of de tekenaars – de ongemakkelijkheid van de situatie in gaat zien.

Daarom vroegen we wat naaktmodellen naar gênante momenten en stelden brandende vragen als: waar denk je aan om te voorkomen dat je een erectie krijgt? Wat nou als er plotseling een oude vlam de tekenles komt binnenlopen? En hoe wimpel je een kunstenaar af die je in een bed met een kooi er omheen wil stoppen?

Dit zijn hun verhalen.

Tussen duim en wijsvinger

Ik schaam me eigenlijk nergens voor. Dus toen mijn moeder (die in de kunstscene zit) aan me vroeg als naaktmodel te poseren, deed ik dat gewoon. Ik had er alleen niet aan gedacht dat ik bijna alle cursisten zou herkennen van verjaardagsborrels bij ons thuis, waaronder de vader van het meisje waar ik toen verliefd op was. Ik geloof niet dat hij dat zelf wist. Naakt zijn is verder niet zo ongemakkelijk, al is het erg vreemd dat ze de grootte van je piemel tussen duim en wijsvinger meten met samengeknepen ogen en een potlood.

—Rutger (25)

Drie uur lang huilen

Toen een model niet kwam opdagen bij tekenles, besloot ik zelf maar op het podium te kruipen. Mijn toenmalige vriendje vond dat niets. Hij volgde maar twee lessen en moest dus bij eentje mij tekenen, terwijl hij mij thuis ook naakt kon zien. Begrijpelijk.

Tijdens het model staan ben ik wel een paar keer bijna flauwgevallen, omdat mijn bloeddruk te laag was. Wat ook gênant was, was dat ik drie uur lang moest huilen door liefdesverdriet of dat zweetdruppels na keihard fietsen overal naar beneden lijken te glijden. Verder geniet ik er stiekem eigenlijk wel van, maar probeer het toch gescheiden van seks te houden, aangezien ik daar echt bloot op een podium voor een bende vreemden lig. Dus het is best een kleine mindfuck als je je plots realiseert dat je gloeit en bloost en met je gedachten heel ergens anders zit. Geen idee of iemand dat ooit heeft gemerkt eigenlijk.

Op een bepaald moment wandelde er jongen binnen, die op de middelbare school echt hopeloos verliefd op me was. Hij schrok heel erg toen hij zag dat ik het was en schaamde zich volgens mij. Ik kon alleen maar aan dat jongere gastje van twaalf jaar geleden denken die me een liefdesbriefje gaf. Tot de dag vandaag vraag ik me af wat hij getekend heeft, want hij heeft geen seconde mijn kant op durven kijken.

—Elke (29)

De Griekse keuken

In de klas waarvoor ik altijd naakt poseerde, zaten een paar zeer aantrekkelijke Aziatische meisjes die altijd korte jurkjes droegen met hoge kousen eronder. Zij wisten dat ik daar opgewonden van werd, maar ik wilde absoluut geen boner krijgen tijdens het poseren. Dus probeerde ik aan mijn andere baan te denken als afwasser in een Grieks restaurant en heel specifiek aan alle gore taakjes daar. Gelukkig kon ik daar de boel altijd wel mee controleren.

Ik heb ook een paar keer met mijn vriendin geposeerd, dat moest toevallig in seksstandjes. Dan zag je dat die studenten daar zelf opgewonden van raakten. Ze zaten er er echt bovenop. Als we van positie wisselden, zag je ze zoeken naar een stijve piemel. Maar die was er dus nooit, dankzij de Griekse keuken.

—Dimitris (23)

Bed met kooi

Ik denk dat het hele naaktmodel staan veel spannender was voor mensen om me heen. Op mijn middelbare school zaten veel rijkeluiskinderen die bij het horen vallen van de term piemel altijd aan seks moesten denken, en het niet konden zien als het lichaamsdeel: de penis. Zelf ben ik veel vrijer opgevoed. Mijn moeder was kunstenaar en voor mij was allemaal niet zo gek. Pas toen ik een erg gedetailleerd naaktschilderij van mezelf bij een vriendin thuis zag hangen, vond ik het vreemd. Haar ouders waren erg rijk en hadden het ooit ergens gekocht. In al die tijd dat we met elkaar omgingen, had die vriendin zich nooit gerealiseerd dat ik het was. Maar toen ik het zag, wist ik het meteen en zij zag het op dat moment ook.

Ik had ook een nare ervaring bij een vrij bekende kunstenaar — zijn naam laten we even in het midden — die er om bekend staat dat hij kunst en seksualiteit niet los van elkaar kan zien. Hij staat er blijkbaar ook om bekend Thaise en Colombiaanse prostituees voor zijn werk in te huren. Hij vroeg me of ik op zijn bed wilde poseren, waar hij een kooi omheen had gebouwd. Daar heb ik vriendelijk voor bedankt, maar ik heb wel gewoon geposeerd zodat hij een schilderij kon maken. Hij heeft me daarna nog eens aangeboden of ik dat wilde ophalen bij hem thuis, maar daar heb ik van afgezien.

—Julia (27)

Vrijgezellenfeest + stijve

Meestal sta ik model voor workshops waar een groepje vrouwen enthousiast naartoe komt – meestal een vrijgezellenfeest. Ze zijn er vaak van overtuigd dat ze een stilleven gaan schilderen, maar dan kom ik ineens tevoorschijn als de muziek aangaat. Als er een bruid is, mag zij mijn badjas uitdoen. Ik heb al meerdere keer een stijve gekregen. Dat was eens bij het op de foto gaan na afloop, toen een vrouw klef tegen me aan kwam staan. Ze zag het gelukkig niet omdat ik een handdoek om had. Een andere keer stond ik op het podium en keek een vrouw heel verleidelijk. Ze ontknoopte haar shirt een beetje zodat haar buik zichtbaar werd. Vervolgens kreeg ik een stijve en zij zag dit natuurlijk ook gebeuren.

—Bertus* (22)

Veel te dik nagetekend

Samen met mijn vriend ging ik voor het eerst naar een naturistencamping. Hij was daar wel eerder geweest, terwijl ik überhaupt nog nooit had gekampeerd. Door die ervaring kwam ik erachter dat ik best blij was met mijn lichaam. Toen ik in een Leids kunstenaarscafé sprak met een naaktmodel, klonk dat meteen onwijs gaaf. Zo is het begonnen. Meestal sta ik model voor mensen van middelbare leeftijd en dan zijn er weleens mannen die opmerkingen naar elkaar maken. “Nou dat zal mijn vrouw niet zo leuk vinden” of “Hier kan ik natuurlijk geen foto’s van maken”. Het is vooral een manier om met hun eigen ongemakkelijkheid om te gaan volgens mij.

Het allergrappigste was dat ik ooit een tekening van mezelf terugzag en me echt afvroeg wat die persoon had gedaan. Het leek namelijk he-le-maal nergens op. Die man had gewoon niet naar me gekeken dus ik dacht: what the fuck is dit? Het was totaal uit proportie, met hele grote borsten. Ik was een heuse Rubensvrouw geworden, terwijl ik er zo totaal niet uit zie. Dat kon ik ook echt niet voor me houden, dat heeft hij wel geweten.

—Frederique (26)

*Deze naam is gefingeerd. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.