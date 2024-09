5 animatiefilms die je niet mag missen op het KLIK! Animation Festival Amsterdam

Gisterenavond startte in EYE Amsterdam het KLIK! Animation Festival 2016. Het festival duurt nog tot en met aanstaande zondag en draait volledig om nationale en internationale animatiefilms. Er is voor iedereen wel wat, of je nu een enorme animatie- en anime-fan bent, gewoon graag naar de film gaat, of zelf illustraties of animaties maakt. Het festival bestaat verder niet alleen uit films, maar ook uit workshops en presentaties met onder andere de Nederlandse animator Piet Kroon, die meewerkte aan Shrek 2 (2004) en Despicable Me (2010), en Aymeric Kevin, een opkomend designtalent in videogame- en animatieproducties in Japan.

1. Places

Nelson Boles maakte deze korte film met hoekige designlandschappen terwijl hij studeerde aan CalArts. Yvonne van Ulden: “Een hele bijzondere film die de vrijheid van animatie gebruikt om een visuele ervaring te delen. Spetterende kleuren, grafische vlakken. De film is als een herinnering aan een prachtige reis door verschillende typen landschappen.”

2. Patterns

De animatiefilm Patterns van Shahar Davis is een reeks digitale animaties met nogal ruwe computerbeelden en -geluiden. “Deze film liet het festivalpubliek van Annecy – ’s werelds grootste animatiefestival – zowel verbijsterd als uitgelaten achter. Patterns neemt je mee door een wervelwind van vormen waardoor je soms wtf denkt. Een hele coole trip die je hypnotiseert en verrast. De film wordt vertoond in het programma Animation for Art Lovers op zaterdag 29 oktober, waarin een aantal films met een experimenteel randje gepresenteerd worden.”

3. Balbina

Carolina Cruz, de echte naam van Lucilux, won de Stay & Create-wedstrijd van KLIK!. En ze maakte ook een videoclip voor de Duitse artiest Balbina. “Op het eerste gezicht lijkt de animatie heel zoet, maar het past heel goed bij de diepere betekenis van het nummer: we kunnen de tijd niet stilzetten of terugdraaien.” Balbina draait morgen als onderdeel van het programma Animated Music Videos.

4. Sync

Sync is een nieuwe Nederlandse documentaire over de nasynchronisatie van animatiefilms en -series. Voor deze documentaire werden verschillende interviews afgenomen met regisseurs, stemacteurs, vertalers, technici en studiobazen. Filmmakers Joop van den Beucken en Bob van der Houven hebben zelf de stemmen ingesproken van animatiefiguren als Mojo Jojo (The Powerpuff Girls) en Kwik, Kwek en Kwak. De documentaire gaat op zondag 30 oktober in première op KLIK! en een deel van de cast en crew is aanwezig voor een Q&A. “Naast pure nostalgie geeft de film ook een heel bijzonder kijkje in hoe je favoriete tekenfilmfiguren aan hun Nederlandse stem komen.”

5. Japanese Animated Awesomeness

KLIK! nodigde de background director Aymeric uit voor een presentatie en om een aantal van zijn films te laten zien. In het programma Japanese Animated Awesomeness worden verschillende korte animatiefilms getoond – allemaal gemaakt in of geïnspireerd door Japan – waar Aymeric Kevin aan werkte of die door hem geselecteerd werden. “De oogstrelende animaties doen je versteld staan. Hun visuele pracht en details komen het beste tot hun recht op het grote scherm. Een absolute must voor liefhebbers van de meer experimentele anime zoals Mind Game, Adventure Time en Kick-Heart.”

KLIK! Animation Festival startte gisteravond en loopt nog tot en met aanstaande zondag 30 oktober in EYE in Amsterdam. Voor meer informatie over het programma en voor kaartjes, kan je terecht op hun website.