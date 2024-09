Akelige sculpturen van afgedankt speelgoed

De Australische kunstenaar Freya Jobbins geeft de lichaamsdelen van speelgoed een nieuw leven als sculpturen van Griekse goden, iconische personages, kunstenaars en beroemdheden. Jobbins, die ooit begon als drukkunstenaar, kwam acht jaar geleden op het idee om speelgoedsculpturen te maken als manier om jongeren met kunst in aanraking te laten komen. Ze had het idee dat traditionele kunst er niet zo goed in was om de aandacht van kinderen te trekken, “dus maakte ik mijn eerste ‘speelgoedbuste’ van poppen die mijn kinderen hadden afgedankt,” zegt ze tegen The Creators Project. “De buste was een hit – bij jong en oud – vanaf daar ben ik verdergegaan.”

In de tussentijd heeft Jobbins haar kindvriendelijke werken op verschillende plaatsen in de wereld tentoongesteld en er verschillende kunstprijzen mee gewonnen. De sculpturen zijn, zo legt de beeldhouwer uit, haar leven gaan beheersen. Ze struint vele tweedehandswinkels en rommelmarkten af om haar speelgoedslachtoffers te vinden. “Als ik op reis ben, ben ik er constant naar op zoek. Het is een hele verslaving geworden,” geeft ze toe. “Ik krijg ook veel van mijn materiaal aangeleverd door moeders die de speelgoeddozen aan het uitmesten zijn. Dat sturen ze me vanuit heel Australië op.”

Shirley (2014)

Op haar website beschrijft Jobbins haar proces als “een artistieke verkenning van de relatie tussen consumentisme en recyclen.” Ik vraag haar om hier wat meer over uit te weiden. Ze zegt dat kinderen van nu “het gevoel hebben dat ze het allernieuwste speelgoed nodig hebben, en de speeltjes van een week eerder zomaar de deur uit doen. Dit zorgt er wel voor dat ik heel veel speelgoed vind dat nog in perfecte staat is. Dat kan ik dan weer hergebruiken om mooie werken mee te maken. Ik heb veel geluk dat we nu veel meer nadenken over hoe we spullen kunnen hergebruiken en dat niet al het plastic op de vuilnisbelt hoeft de belanden.”

Juist door haar ondubbelzinnige kritiek op de consumptiemaatschappij wordt het werk van Jobbins soms als confronterend ervaren. Met hoorns van poppenarmen, haar van barbie-benen en lippen van plastic voetjes doen de sculpturen unheimisch aan. Het werk zit ergens tussen Chuckie en Frankenstein in.

“Ik houd er erg van om de reacties van mensen te zien,” zegt ze. “Ik denk dat mij werk provocatief is,” voegt ze toe, “maar ergens ook mooi om naar te kijken.”

Hieronder zie je meer sculpturen van Freya Jobbins.

WHOOPI (2013)

Batman (2013)

ANTHROPOMORPHISM I (2014)

EURYDICE (2014)

AGAPI TRIGONO

HADES (2011)

Meer werk van Freya Jobbins vind je op haar website.