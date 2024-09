Ik bezocht zeventien clubs in één nacht

Afgelopen zaterdag organiseerde stichting Nachtburgemeester in Amsterdam de Nacht voor de Nacht. Amsterdam heeft ontelbaar veel clubs waar je alle soorten muziek vindt, maar het is ook een beetje saai om juist te gaan naar avonden met muziek die je zelf altijd al luistert. Een beetje clubhoppen is dus een goede bezigheid om buiten je comfort zone te treden. Tijdens de Nacht voor de Nacht kon je voor vijftien euro een tour doen langs 21 clubs. Er is, voor zover ik weet, niemand die ze alle 21 heeft bezocht, maar ik maakte – met uitzondering van een aantal clubs waar ze liever geen foto’s wilden en één club die net te vroeg dicht ging – een trip langs 17 clubs in 5 uur. Ik was in elke club gemiddeld tussen de drie en tien minuten.

Hieronder een kleine selectie van deze tour-de-force. Van Chicago Social Club en Jimmy Woo naar de Melkweg oversteken naar de Sugar Factory, Club Up, Paradiso, even wat vlees eten in restaurant Rijks tijdens het nachtdiner, verder naar Canvas, taxi naar Radion, Shelter en Tolhuistuin en weer terug naar Supperclub, NYX, Claire, AIR, Disco Dolly en rond vijf voor vijf het laatste liedje meepakken in de Marktkantine.