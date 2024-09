Nachtduik in Annabel en Transport was in elk opzicht beter dan de nieuwjaarsduik

Nachtduik lijkt gelukkig in geen enkel opzicht op een nieuwjaarsduik. Geen oranje Unox-mutsen, vriezend water of ijskoude schurende lichamen, maar grommende techno, champagne en warme schurende lichamen. Het jaarlijkse technofeest in Rotterdam vond afgelopen oud en nieuw plaats in de grote zaal van Annabel en de smoezelige kelder van Transport, waar Surgeon en Blawan het nieuwe jaar inluidden. Ook Roman Flügel en lokale helden Steven Pieters & Khalil zorgden voor hitte tot in de vroege uurtjes van de eerste dag van het jaar. Raymond van Mil schoot een paar rolletjes vol terwijl de eerste goede voornemens werden gedumpt.