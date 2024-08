Nachtfotograaf Milan Boonstra schoot een nacht lang foto’s met zijn telefoon

Als je een willekeurig persoon vraagt om in een willekeurige uitgaansgelegenheid wat foto’s te maken van wat willekeurige dingen, maar dan wel met zijn telefoon, dan is de kans groot dat het er totaal niet uitziet. Zijn de foto’s niet zwaar onderbelicht, dan zijn ze wel bewogen, en daarmee net zo scherp als je eigen gemoedstoestand.

Nu scheelt het al als je enigszins weet hoe je moet fotograferen, of als je een telefoon gebruikt die daadwerkelijk geschikt is voor de nachtelijke uurtjes. Toen we laatst fotograaf Milan Boonstra spraken over zijn plan om een nacht lang te fotograferen met een Samsung Galaxy S9, hadden we er dan ook goede hoop in dat hij foto’s zou schieten die het daglicht goed kunnen verdragen.

Hij deed dit omdat hij genomineerd is voor de titel Nachtfotograaf des Vaderlands. Zowel hij als twee andere nachtfotografen die hier kans op maken – Kaweian Esmaieli en Desiré van den Berg – kregen de opdracht om zich een nacht uit te leven op de Samsung Galaxt S9, waarna een jury bepaalt wie de mooiste foto’s heeft geschoten. We vroegen hem waar hij uiteindelijk terecht is gekomen, en hoe de avond verliep.

Boonstra vertelt dat hij in de Supperclub in Amsterdam was beland, een avond die de club organiseerde met het Rotterdamse agency Club K. Bezoekers werden getrakteerd op een vijfgangendiner en dansperformances, van Jake Credit, Reverso, en Isabell Schulz. Met de laatste is Boonstra zelf ook bevriend.

Het waren ook vooral de performers die hij vastlegde, vertelt hij. “Ik vind het leuk om hen te fotograferen, omdat ze vaak heel open en een beetje flamboyant zijn. Ik heb ze gefotografeerd tussen de andere mensen, maar rende ook af en toe even achter ze aan om even een portretje te kunnen schieten.”

Op fotografisch gebied vond Boonstra het wel even wennen om ineens niet met zijn spiegelreflex-camera te werken, maar met de Samsung Galaxy S9. Maar hij merkte al snel dat deze daar een stuk geschikter voor was dan zijn vorige telefoons. “Het fijnst vond ik dat ik met weinig licht toch nog goed foto’s kon maken, dankzij de wijde diafragma. Maar ook als er voldoende licht is zie je dat de kwaliteit van de foto’s heel goed is. De autofocus is snel, en ze komen er scherp uit.”

Hij vond het ook fijn dat hij ineens een stuk mobieler was. “Ik hoefde mijn tas met spullen niet meer mee te nemen, alleen die telefoon. Wat mij betreft wordt dat de toekomst.”

Bekijk de andere foto’s die Milan Boonstra geschoten heeft hieronder: