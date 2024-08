Nadat ik een voorbinddildo gebruikte veranderde mijn kijk op mannelijke seksualiteit

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Ik liep stage bij een erotisch tijdschrift dat inmiddels failliet is, en ontmoette onze huisdominatrix op het kerstfeest van ons kantoor. Ze vroeg me of ik haar assistent wilde worden en omdat mijn stage toch niet betaald was, dacht ik: waarom ook niet?

In die tijd wist ik niets over pegging – ik had het zelfs nog nooit in porno gezien. We noemden het in die tijd gewoon seks met een voorbinddildo (de term ‘pegging’ werd in 2001 bedacht door sekscolumnist Dan Savage). De dominatrix moest me alles leren. Ze liet me zien wat ze allemaal bij zich had: een leren tuigje dat speciaal voor haar was gemaakt, en verschillende pikken in alle kleuren, maten en vormen.

Ik keek hoe ze het met andere mensen deed en zag mannen ervan genieten – er zijn enorm veel mannen in de wereld die wanhopig graag met een voorbinddildo geneukt willen worden. Het is prachtig om te zien: een mooie vrouw gekleed in zwart leer en een tuigje met een penis eraan. Iedereen zou het op een bepaald moment in haar of zijn leven moeten zien.

Een keer vroeg een man om een pegsessie met de dominatrix. Zijn droom was om door twee vrouwen twee keer na elkaar gepenetreerd te worden. Het begon met spanken en de vernedering van zijn kleine penis, en toen liet de dominatrix hem haar pik aanbidden. Na een tijdje zei ze: “Genoeg nu, het is tijd om geneukt te worden.”

Ze zette hem op handen en voeten neer, waarbij hij leunde op zijn onderarmen. Toen deed ze een condoom om haar piemel, pakte een heleboel glijmiddel en begon hem met haar vingers losser te maken. Daarna gleed ze in hem: eerst stootte ze zachtjes en toen bouwde ze het tempo op en ging ze steeds dieper, terwijl hij zich tegelijkertijd aftrok.

Hij kwam klaar, en toen hij een beetje was uitgerust, zei ze: “Jamie” – dat was toen mijn schuilnaam – “gaat nu haar voorbinddildomaagdelijkheid verliezen.”

We hadden de week daarvoor mijn pik en harnas gekocht. Hij was een goede 15 centimeter lang en had een mooie dikte. Ik weet nog dat ik blij was met hoe het eruitzag toen ik in de spiegel keek. De dominatrix deed een condoom bij me om, smeerde me in met glijmiddel en liet me zien wat ik moest doen. Hij was op dat moment al behoorlijk open, dus ik hoefde hem niet opnieuw op te rekken – ik ging gewoon naar binnen. Ik herinner het me zo goed; het was fascinerend.

De ervaring veranderde mijn hele kijk op seksualiteit. Ik kreeg meer empathie voor mannen. Iemand neuken is, fysiek gezien, best hard werken. Toen ik jonger was deed ik tijdens de seks niet zoveel moeite wat betreft stoten of het daadwerkelijke bewegen. En wanneer iemand zijn of haar lichaam voor je opent, stelt diegene zich heel kwetsbaar op – je hebt een geweldige hoeveelheid macht. Ik had nog nooit zo over seks gedacht, omdat ik me nog nooit op die manier fysiek kwetsbaar had gevoeld.

Ik was niet seksueel opgewonden, maar het was psychologisch interessant. Pegging is de ultieme mannentemmer. Ze houden ervan. Het is alsof je een nucleair wapen in je arsenaal hebt.

Ik bleef werken als dominatrix en kreeg mijn eigen klanten. Vaak moet je klanten een beetje teleurstellen, omdat ze net zo hard geramd willen worden als ze in hardcore porno hebben gezien. Maar als je het nog niet zo vaak hebt gedaan, kan je dat helemaal niet aan. Als je weerstand voelt in iemands lichaam moet je stoppen, anders gaat het pijn doen. Dus de fantasie van klanten wordt niet altijd werkelijkheid.

Het is moeilijk om iemand te peggen waar ik verliefd op ben. Er is een uitwisseling van energie – bijna alle mannen voelen zich achteraf een beetje in de war. Zelfs al fantaseer je erover om je te onderwerpen aan vrouwen, er bestaat altijd een angst dat je iets kwijt bent geraakt als je je door een vrouw hebt laten neuken. Mannen kunnen zich erna gekleineerd of boos voelen, of ze krijgen spijt. Dat vind ik interessant, want vrouwen laten zich altijd neuken door mannen, maar voelen zich niet ondergeschikt.

Toen ik stopte met werken als dominatrix, was ik terughoudend om iemand te peggen met wie ik een relatie had. Zelfs als jongens zeiden dat ze het leuk vonden, voelde het alsof ze mij als dominatrix zagen, en niet als persoon. Ik ben wel een keer heel trots geweest op een van mijn partners, omdat hij het heel leuk vond om met een voorbinddildo geneukt te worden en heel eerlijk was over zijn verlangens.

We deden het een paar keer per jaar. Ik herinner me van de eerste keer dat we het deden dat hij op zijn rug lag en naar me keek, zodat we tegelijkertijd konden kussen. Het was intiemer – het ging minder over rammen, en meer over het feit dat hij zich aan mij overgaf. Dat een man dat kan is best sexy.

Het duurde ongeveer vijftien minuten. Het was een heel diepgaande seksuele ervaring: we waren er allebei heel erg bij betrokken. Het was sensueel en liefdevol, en ging niet over vernedering. Dat is zo geweldig aan pegging. Het kan precies zo zijn als je wil dat het is, je fantasie kan werkelijkheid worden.

Een voorbinddildo moet voelen als een verlengstuk van je lichaam, zodat je er echt controle over hebt. Het beste is om een tuigje te kopen en losse pikken van verschillende groottes, omdat die over het algemeen van betere kwaliteit zijn en je op die manier met je partner kan opbouwen naar andere maten.

Veel mannen zijn toch enigszins terughoudend, wat hen ervan weerhoudt alles los te kunnen laten en ervan te kunnen genieten. Als je iemand hebt die benieuwd is naar pegging, ga dan met hem onder de douche staan en zeep hem in om hem te helpen ontspannen. Geef ze geen klysma – dan kan er water achterblijven in het lichaam, waardoor er chaos ontstaat. Je hebt alleen veel glijmiddel nodig.

Iedereen kan het doen. Je moet het geleidelijk opbouwen en de juiste man vinden die er oprecht in is geïnteresseerd. Ik denk dat er verrassend veel mannen zijn die het zouden willen proberen. En veel vrouwen krijgen er seksueel zelfvertrouwen van.

Toen ik eenmaal het gevoel had dat ik een pik kon hanteren en iemand ermee kon domineren, veranderde iets voor me. Pegging leerde me om niet zo bang te zijn voor mannelijke seksualiteit. Ik zag hoe kwetsbaar mannen kunnen zijn – mits ze er voldoende voor openstaan.