Je zou het soms bijna vergeten, maar het is volop zomer – en we hebben al aardig wat warme dagen gehad. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het de hele zomer rotweer is, maar als de zon volop schijnt is dat ook niet altijd relaxt. Zeker niet als je in een grote stad woont, en je niet echt de mogelijkheid hebt om de hele dag te zwemmen – bijvoorbeeld omdat je moet werken of omdat er geen zwemwater in de buurt is. En barbecueën in het park is er ook al niet meer bij, want je zou het arme gras toch eens vernielen.

In Berlijn pakken ze dat wat anders aan. In de geboortestad van de Free Body Culture zijn ze niet zo van de regeltjes – zo mag je in de meeste parken gewoon in je blootje van de zon gaan zitten genieten. Fotograaf Ana Topoleanu maakte een wandeling door de Berlijnse parken, en maakte een paar uitstekende analoge foto’s van blote Berlijners in de brandende middagzon.



