Nashira is een vredig dorpje in Colombia waar vrouwen de baas zijn

Toen Margarita haar dochter verloor omdat zij in haar hoofd geschoten werd tijdens een vuurgevecht tussen lokale drugskartels, besloot ze dat er iets moest veranderen. Ze had niet veel keus: haar thuisstad was net uitgeroepen tot nummer acht op de lijst van meest gewelddadige steden ter wereld. Voor de meeste Colombianen is dat niet zo’n verrassing; het land wordt geteisterd door de langste burgeroorlog ter wereld. Daarom was Margarita verrast toen ze erachter kwam dat Nashira een paar kilometer verderop lag, een vredig toevluchtsoord voor vrouwelijke ondernemers.

Nashira kent een matriarchale samenleving. Het dorp werd in 2003 opgericht door Angela Cuevas de Dolmetsch om kwetsbare vrouwen gratis huisvesting te bieden. Er wonen nu zo’n tachtig families in de gemeenschap, en het dorpsbestuur bestaat volledig uit vrouwen – alleen zij nemen belangrijke beslissingen. Dat is nogal bijzonder in een land dat wordt gedomineerd door machismo en waar huiselijk geweld en moord op vrouwen veel voorkomen.

Dolmetsch gelooft in een zelfvoorzienende maatschappij zonder armoede, en ze wil dat bereiken door mensen hun eigen land te geven waarop ze kunnen wonen en door vrouwen hun eigen geld te laten verdienen.

Dat het systeem werkt, blijkt onder meer door het succes van de Nashira Recycling Group. Deze vrouwen zitten ook in het bestuur en verzamelen dagelijks afval, waarmee ze genoeg verdienen om hun bedrijfje uit te breiden en nieuwe mensen aan te nemen. Ook vertelt Angela dat trouwen in het dorp alleen gebeurt vanuit liefde, niet vanwege geld. En tienerzwangerschappen komen helemaal niet voor in deze gemeenschap.

Er wordt nu gekeken of het unieke model van Nashira op andere plekken in het land ook zou kunnen werken. De overheid en de FARC hebben onderhandeld over hun langdurende conflict, wat betekent dat er duizenden guerrillas – waarvan de meesten nog nooit een huis of eigen geld hebben gehad – binnenkort op zoek zullen zijn naar huisvesting en een manier om in de maatschappij te integreren.

Toen we in Nashira waren, werd er gestemd over het Colombiaanse referendum over de vredesbesprekingen. De vraag zorgde voor een tweedeling en de spanning liep hoog op in Nashira; de meeste inwoners hebben veel persoonlijk verlies geleden door het conflict.

Wat kan een lamgeslagen land, dat geteisterd wordt door geweld, leren van dit matriarchaat, waarin armoede effectief wordt aangepakt en dat streeft naar zelfvoorzienend ondernemerschap?

