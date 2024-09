Nasty NAG doet zijn naam eer aan met de track ‘Mouth Cruise’

Antwerpenaar Benjamin Hertoghs – aka Nasty NAG – is een vaste waarde in de Belgische beatscene. In 2013 leverde hem dat een Vlaamse Rap Award op voor beste producer. Sinds 2000 maakt hij beats voor het hiphoplabel Eigen Makelij, maar hij is tekstueel ook de sterkste rapper van dat collectief.

Als solo-artiest heeft hij al veel muzikale oorden opgezocht, maar zijn liefde voor de betere juke- en footworkproducties schijnt al jaren door. Perfect geplaatste samples staan naadloos gesoldeerd op funky, dreunende beats, waardoor je al snel met twee middelvingers in de lucht achter je laptop mee zit te swingen.

Luister Mouth Cruise hieronder en hou de Bandcamp van Footjuice in de gaten voor de volledige EP.