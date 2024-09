Natuurgeneeskunde lijkt op een sciencefictionfilm uit de jaren tachtig

Als je met een mank been of een pussend oor naar de dokter gaat, zal die zich richten op het bestrijden van de ziekte, of het behandelen van de symptomen. Natuurgeneeskunde is een beetje anders, het is een (alternatieve) geneeswijze die zich veel meer richt op het zelfgenezende vermogen van de natuur. Je lichaam kan het prima zelf af, is het idee, dus het is beter om haar een beetje te helpen, door te zorgen dat het geestelijke en lichamelijke welbevinden van iemand gestimuleerd wordt.



Fotograaf Sabine Rovers raakte gefascineerd door natuurgeneeskunde, vooral vanwege het contrast tussen het ‘natuur’-gedeelte in de term en hoe het er in werkelijkheid uitziet, met gekke elektronische apparaten die je zou verwachten in een sciencefictionfilm uit de jaren tachtig.