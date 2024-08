Natuurlijk is Bananacoin een echte cryptocurrency – en kopen mensen ze nog ook

Dit artikel verscheen eerder op Munchies Nederland.

De laatste keer dat ik mijn ouders zag, moest ik veel vragen over bitcoin beantwoorden (ik weet niets over bitcoin) en luisteren naar een verhaal over hoe hun vrienden net een aantal bitcoin hadden gekocht “voor hun huis” (eigenlijk hadden hun vrienden gewoon een Amazon Echo gekocht). Ik denk dat ik maar beter kan uitzoeken hoe ik Bananacoin ga uitleggen.

Om de taal van de ontwikkelaars te gebruiken, is Bananacoin een “token gebaseerd op Ethereum, en gekoppeld aan de exportprijs van een kilogram bananen.” Dus ja, er is nu nog een cryptocurrency waar je irritante vriend het tijdens de brunch over kan hebben. Maar het is zoveel meer dan dat: zoals Financial Express het uitlegt, is elke Bananacoin een digitaal bewijs voor een “contract krijgt voor de aankoop van bananen die in de toekomst geproduceerd worden.” Elke Bananacoin is goed voor een kilo bananen die geteeld wordt op een plantage in Laos.

Het team achter Bananacoin bestaat uit twee Russische ondernemers en een Thaise landbouwkundige die de afgelopen drie jaar bananen hebben geproduceerd in de provincie Vientiane in Laos. Ze hopen de investeringen in Bananacoin te gebruiken om de huidige landbouwgrond, die nu 100 hectare groot is, uit te breiden naar 360 hectare in de komende 18 maanden. Dus je kunt nu in crypto’s handelen en ook aan je dagelijkste hoeveelheid kalium komen.

De bedenkers van Bananacoin zijn vrij zeker van hun idee, omdat er altijd geld in bananen zit. En ook omdat ze de Lady Finger-banaan – ‘s werelds meest winstgevende bananensoort – verbouwen en exporteren naar China, waar die altijd in trek is. “Bananen zijn, verrassend genoeg, een goede investering,” schrijft een crypto-analist. “De afgelopen zeven jaar is de internationale prijs van één kilogram bananen elk jaar tussen de vier en tien procent gestegen, waardoor bananen een relatief stabiele investering zijn.”

De Lady Finger-banaan is speciaal, zelfs zonder een Initial Coin Offering (ICO). Vooral omdat het niet de Cavendish-banaan is. De Cavendish is de bananensoort die we nu allemaal pellen en eten in Nederland. Volgens sommige schattingen is 99 procent van alle bananen die “naar de Westerse wereld” worden geëxporteerd een Cavendish. Maar de soort wordt steeds meer bedreigd door een schimmel: de Panamaziekte. Hierdoor dreigt de banaan zoals wij die kennen te verdwijnen.

Als dat fatalistisch klinkt, komt dat omdat het eerder is gebeurd. Aan het begin van de twintigste eeuw hing de hele bananenindustrie aan de felle gele schillen van de Gros Michel, ook bekend als de “Big Mike”-banaan. “Bananentelers omarmden Big Mike volledig en verbouwden het als een monocultuur op enorme plantages om te profiteren van de verhoogde efficiëntie die homogene productie met zich meebrengt,” legt Discover uit. “Hierdoor verloren ze de veerkracht die je hebt als je meerdere gewassen verbouwt.”

In het midden van de twintigste eeuw was Big Mike grotendeels weggevaagd door een eerdere vorm van de Panamaziekte. Super-exporteur United Fruit Company (nu bekend als Chiquita Brands International) richtte zijn aandacht op de Cavendish, die zogenaamd resistent zou zijn tegen de Panamaziekte. Spoiler: dat is-ie niet.

De Bananacoiners vertellen dat hun plantage geïsoleerd is van andere plantage, om zo elke vorm van besmetting met de Panamaziekte of andere ziekteverwekkers te voorkomen. In november vorig jaar berichtte de Laotian Times nog dat sommige Cavendish-bananen die in Vientiane geteeld worden, besmet waren met de Panamaziekte.



Hoe dan ook, terug naar de Bananacoin. De ontwikkelaars zeggen dat het, naast een goede investering, ook simpel genoeg moet zijn zodat onze ouders het kunnen begrijpen. “Bananacoin vereist geen gespecialiseerde kennis op het gebied van cryptografie of blockchaintechnologie,” schrijven ze in het technische handleiding van Bananacoin.

Op woensdagochtend waren er al 3,4 miljoen Bananacoin-tokens verkocht voor een prijs van 40 eurocent.

Maar please stop met praten over crypto’s op elke brunch waar ik kom.