Natuurlijk kun je nu ook Doom spelen op je thermostaat

En de eeuwige opmars van Doom gaat door.

Een Doom-liefhebber was niet tevreden met het aantal banale machines waar je Doom al op kunt spelen. Je kunt het spelen op toasters, digitale camera’s, en billboard-vrachtwagens, dus besloot hij er een apparaat aan toe te voegen: een thermostaat.

In een YouTubevideo die door Hackaday werd opgepikt, onthult YouTubegebruiker cz7 asm de Doomostaat: een Honeywell Prestige-thermostaat met daaraan een SNES-controller die zonder problemen Doom lijkt te kunnen draaien.

“Het is een uitkomst van mijn recente project – Doom porten naar een thermostaat,” legt cz7 asm uit. “Een fraai stukje hardware met een ARM9 processor. De engine van Doom is gebaseerd op Chocolate Doom en z’n STM32F429-port.”

Chocolate Doom is een open source-versie van Doom, en er zijn door de jaren heen verschillende gemodificeerde versies van de broncode vrijgegeven. Er is zelfs een blog op Tumblr over alle apparaten waar je Doom op kunt spelen. Blijkbaar kunnen we daar nu ook de thermostaat aan toevoegen.

Waarom kun je er Doom op spelen? Dat zouden we niet weten. Maar kun je er Doom op spelen? Jazeker.