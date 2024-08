Dit is het leven van Navarone Foor in de Emiraten

Tijdens de coronacrisis bellen we met voormalig spelers uit de Eredivisie, om erachter te komen hoe het nu met ze gaat. Van Shinji Ono in Japan tot Jozy Altidore in Canada. Al deze interviews zijn hier te vinden. Vandaag is de beurt aan Navarone Foor.

Navarone Foor (28) slentert door het luxe resort in Fujairah, in de Verenigde Arabische Emiraten. In februari verruilde de middenvelder Vitesse in voor een avontuur in het Midden-Oosten, bij Al-Ittihad Kalba SC. Het is zijn eerste buitenlandse avontuur – eerder stak hij enkel de Waalbrug voor een overstap van NEC naar Vitesse.

Door de coronacrisis heeft Foor niet erg lang kunnen genieten van zijn transfer. Hij zit momenteel zonder familie of vrienden in quarantaine in een resort. Via een videogesprek vertelt hij over zweten als een kameel, een woeste vicepresident en zijn weerzien met meerdere oud-spelers uit de Eredivisie.

Foto via Navarone Foor.

VICE: Hey Navarone, hoe gaat het in de Emiraten met het coronavirus?

Navarone Foor: Ik woon iets buiten Dubai en hier willen ze dat je tussen acht uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends binnen blijft. Er gaat bij iedereen op zijn telefoon een alarm af om je eraan te herinneren. Wel een stuk strenger dan in Nederland, dus.

Hoe kom je de tijd door?

Er zitten hier gelukkig ook een paar ploeggenoten en de conditietrainer is er ook. We beginnen elke dag om tien uur ‘s ochtends met een training. Onder het hotel is een ruimte waar we gezamenlijk trainen, en soms trekken we wat sprintjes op het strand. Daarna ga ik vaak even chillen, of we spelen een potje beachvolleybal. ‘s Avonds hebben we een videocall met de hele selectie en doen we oefeningen voor de webcam. Ik voel me fitter dan ooit.

Je hebt dus eigenlijk maar twee maanden van het normale leven daar meegemaakt. Hoe was dat?

Het leven is hier echt mooi als het allemaal normaal is. Het is altijd lekker weer. Normaal trainen we maar een keer in de avond, dus ik kan dan lekker uitslapen. Vaak ging ik ook gewoon even in mijn eentje wandelen om de stad te verkennen. Er zijn hier zoveel mooie dingen om te bekijken.

Zoals?

Al die hoge gebouwen en de luxe vind ik heel mooi. Het is goed voor je oogvitamines. Ik heb ook al een keer afgesproken met mijn oude teamgenoot Thulani Serero, die tegenwoordig bij Al-Jazira in Abu Dhabi speelt. We spraken af in Dubai, wat ongeveer in het midden ligt. We aten lekker wat en hebben rondgewandeld in Dubai. Mijn laatste wedstrijd zou eigenlijk tegen Al-Nasr zijn, waar Brandley Kuwas speelt. Die wedstrijd ging helaas niet door vanwege corona. Hij had me eerder al wel een berichtje gestuurd.

Waarover?

Hij vroeg waar ik was. Toevallig was ik op dat moment in een winkelcentrum. Hij woonde daar vlakbij en is toen even mijn kant opgekomen. Later zijn we nog even naar zijn huis gegaan om te chillen, Mikhail Rosheuvel was daar ook bij. Dat was heel aardig van Brandley. We kenden elkaar omdat we elkaar regelmatig tegenkwamen op het veld. Ik vond hem altijd een goede speler.

Klinkt relaxed, als je maar een keer per dag hoeft te trainen.

Ik mag niet klagen, maar ik ben hier niet gekomen om vakantie te vieren. In het begin was het ook flink wennen, die hitte. Ik voelde me net een kameel.

Hoe is het om daar alleen te zitten? Voorlopig kan er niemand jouw kant opkomen.

Mijn ouders en broer zijn hiervoor al wel op bezoek geweest. Met mijn ouders ben ik bijvoorbeeld naar de Burj Khalifa geweest, het hoogste gebouw van de wereld. Mijn vriendin is helaas nog niet op bezoek geweest. Daarom wil ik nog niet alle toeristische dingen afstrepen, ik wil nog wat bewaren voor als zij langskomt. Wel zo netjes.

Foto via Navarone Foor.

Waarom woon je nog op een resort?

Ik vind het helemaal prima hier. Er komt elke dag een schoonmaakster in het huisje. Ik kan gewoon bij het hotel eten, maar ik heb ook een eigen keuken. Ik doe soms boodschapjes en ben begonnen met zelf leren koken. Het begon met een eitje en inmiddels kan ik ook kipnuggets en kaasstengels maken. Af en toe bel ik mijn vriendin op om te kijken of ik het goed doe. Inmiddels kan ik het helemaal zelf.

Hoe kwam deze transfer eigenlijk tot stand?

Het gebeurde echt op het allerlaatste moment. Na mijn laatste wedstrijd tegen ADO Den Haag werd er contact opgenomen vanuit de Emiraten. Toen mijn zaakwaarnemer en Vitesse het eens waren over het transferbedrag mocht ik naar de Emiraten vliegen. Dat vond ik wel spannend, want eerder was ik alleen de Waalbrug over geweest om te onderhandelen in Arnhem. Uiteindelijk zijn we tot een akkoord gekomen en daarna ging het snel. Ik hoopte altijd al op een land met lekker weer. Eerst zei ik altijd Spanje, maar dit is net zo goed. Nu is het aan mij om te laten zien hoelang ik hier kan blijven.

Het is ook wel lekker dat ze daar aardig betalen.

Dat is zeker mooi meegenomen. Ik zie het als een beloning voor het harde werken.

Wat voor club is Al-Ittihad Kalba SC?

Het is een grote familie. Voordat we het veld opgaan, staan we eerst in een rondje te bidden. De mensen zijn hier wel wat emotioneler dan ik in Nederland gewend was. Tijdens de eerste wedstrijd kwam de vicepresident ineens de kleedkamer in toen we achter stonden. Die werd een beetje boos dat we een tegendoelpunt hadden gekregen. Hij begon flink te schreeuwen. Toen dacht ik wel: dit is echt serieus.

Wat mis je het meest aan Nederland?

Mijn familie en de mensen om me heen. Ik woonde ook toen ik bij Vitesse speelde nog in Nijmegen en dat voelde heel vertrouwd. Ik mis wel bepaalde eettentjes, zoals Bistro de Bok, Wally’s Burger en Broodje Dennis. Soms stuurt mijn vriendin een foto via Snapchat als ze bij die eettentjes is, dan ben ik wel even jaloers.

Je zegt dat je zolang mogelijk in de Emiraten wil blijven, maar je hebt ook roots in Indonesië. Wil je daar niet een keer naartoe?

Ik vind het momenteel helemaal top hier, maar ik heb inderdaad veel fans en familie in Indonesië, dus misschien gaat daar ooit nog iets mee gebeuren. Ik heb weleens contact met Melvin Platje, die zit mooi bij Bali United. We gaan het zien, maar voorlopig zit ik hier nog wel even goed.

