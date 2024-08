De NBA-speler die vecht voor LHBTQ-gelijkheid

Reggie Bullock is een basketballer voor de Detroit Pistons in de NBA. ZIjn contract loopt na dit seizoen af, waardoor de 27-jarige speler transfervrij gaat worden. Bullock noemt zichzelf “the best shooter in the league”, maar zijn leven draait om een hoop meer dan basketbal alleen. Bullock is veel bezig met sociaal activisme sinds zijn zus Mia Henderson, een transgender vrouw, in juli 2014 werd vermoord in Baltimore.

In 2015 werd een man, Shawn Oliver, aangeklaagd voor de moord op Henderson, maar later werd hij vrijgesproken. Bullock steunde zijn zus altijd al, maar sinds haar dood is hij echt een activist geworden. Zo liep hij mee bij de Pride van New York, was hij bij de GLAAD Awards en een NBA evenement voor de LHBT-jeugd. Bullock gebruikt zijn platform als sporter om LHBTQ-acceptatie te bevorderen. VICE Sports zocht hem op voor een interview.