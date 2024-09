Nederland, het is tijd voor Japanse verwentoiletten

Mijn eerste ervaring met een Aziatische super-wc is een van mijn meest heldere herinneringen. Ik ken iemand die met een Koreaanse is getrouwd, daarom kon hij niet anders dan een washlet, zoals ze daar worden genoemd, in zijn huis laten installeren. De washlet is de volgende stap in de wc-ontwikkeling. Het is een combinatie van een bidet en een wc.

Bij mijn eerste keer keek ik wat onwennig naar het futuristische apparaat, maar toen ik ging zitten voelde het alsof ik op een tropisch strand zat. De bril was precies de juiste temperatuur en dit kwam eens niet door de vorige gebruiker. Toen schrok ik van een geluid, het klonk alsof de wc doorliep, maar dat was de “sound princess”. Deze Japanse prinses zorgt ervoor dat niemand je troongang hoeft te horen. En het geeft je het gevoel dat je niet alleen bent op het toilet. Ik was me er niet van bewust mij eenzaam te voelen op een toilet. Blijkbaar wel.

