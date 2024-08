Nederlanders en Belgen vertellen over de liedjes die ze nooit meer kunnen horen

Ik ben een gevoelig zieltje als het neerkomt op muziek. Sommige nummers kan ik niet meer loskoppelen van een bepaalde associatie of herinnering. Love van John Lennon geeft me elke keer weer liefdesverdriet, en I Heard it Through the Grapevine van Marvin Gaye doet me denken aan die keer dat ik voor de hele school moest zingen om vervolgens de tekst te vergeten. Ook stond er op een huisfeestje een keer de tien uur lange versie van What’s Going On van He Man op. Als ik nu What’s Up van 4 Non Blondes hoor, krijg ik spontaan koortsdromen.

Muziek kan dus als geen ander onder je vel kruipen, je onderbewustzijn pijnigen en je zelfs fysiek onwel maken. Ik vroeg een stel Nederlanders en Belgen welke muziek zo onuitstaanbaar voor ze is geworden dat ze het nooit meer kunnen beluisteren.

