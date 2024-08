Nederlandse barmannen en barvrouwen geven hun ultieme katertips

Er is weer eens een nieuwe poging gedaan om een nieuwe anti-katerpil te ontwikkelen. Uit de enorme vraag naar deze pil blijkt maar weer hoe wanhopig Nederland op zoek is naar de ultieme katerremedie. Het lijkt ons alleen niet chill om met een brak hoofd een halve apotheek naar binnen te moeten werken. Je moet namelijk evenveel pillen slikken, als het aantal glazen alcohol dat je de nacht daarvoor hebt gedronken. Dat is de magische formule achter Zober!.

Voor ons het juiste moment om verder te zoeken naar de ultieme katerremedie, zeker nu de feestdagen voor de deur staan met eindeloos veel borrels en familieverplichtingen. En wie zijn er nou meer ervaren in de alcohol-game dan de mensen die altijd onze glazen vullen? Lees hieronder de katertips van ons vaderlandse barpersoneel.

Videos by VICE

Iris (23), barvrouw bij Café Hofman in Utrecht



MUNCHIES: Hey Iris! Je hebt nu een kater. Hoe voel je je?

Iris: Vandaag heb ik echt een flinke kater. Maar gelukkig ga ik zo naar de spa. Volgens mij is het echt de hemel op aarde om brak in een bubbelbad te zitten, dus vandaag heb ik wel echt de ultieme katerdag.

Hoe zorg je ervoor dat je katers niet te extreem zijn?

Als ik ‘s nachts thuis kom en merk dat ik echt veel te dronken ben, dan stop ik wel eens een vinger in m’n keel. Zeker als ik in bed ga liggen en alles om me heen draait, dan moet het er gewoon uit. Want als er één ding kut is, is het wel liggen woelen tot dat draaierige gevoel weg gaat en je eindelijk in slaap valt. Bovendien voel ik me daardoor ‘s ochtend nooit super misselijk, omdat een deel van de alcohol dan gewoon al weg is.

Daarnaast helpt het ook echt om wat te eten voordat je gaat slapen. In Utrecht heb je gelukkig een aantal van die snackbars die tot de vroege uurtjes open zijn. Vanuit Hofman kan ik bij wijze van spreken bij twee snackbars naar binnen kijken, dus daar kom ik ook vaak.

Wat is jouw favoriete midnight-snack dan?

Ik heb ooit in een dronken bui bedacht dat het heel chill is om een kaassoufflé in een Turkse pizza te rollen. Dat moet je echt een keer uitproberen, want dat is echt hemels. Maar een pita-kaas is ook wel echt heel lekker.

Er is onlangs een nieuwe anti-katerpil op de markt gekomen. Zou je die willen uitproberen?

Dat is echt katerpil nummer 3943 geloof ik? Ik zou hem zeker wel proberen, maar ik kan me niet voorstellen dat zoiets echt werkt. Als je echt geen kater wil, kun je beter proberen je niet helemaal klem te zuipen. Of eet gewoon die Turkse pizza met kaassoufflé, haha.

Ramon (27), barman bij Café Tracé in Eindhoven



MUNCHIES: Hey Ramon! Hoe ziet jouw ultieme katerdag eruit?

Ramon: Als ik een kater heb, dan wil ik eigenlijk het liefst gaan sporten. Dat is in het begin echt even afzien. Maar als je klaar bent, dan voel je je wel echt een stuk fitter dan voordat je er aan begon. Voor mij is fitness wel het enige wat echt goed tegen katers werkt. Of doorzuipen.

Wat goed dat je gaat sporten!

Ja, de horeca is per definitie gewoon superongezond. Dus je moet wel een beetje compenseren. Als je achter de bar staat, en je gaat daarnaast ook nog eens ongezond eten en niet meer sporten, dan is het einde wel een beetje nabij.

Heb je tips voor onervaren drinkers?

Waarschijnlijk gaat niemand hiernaar luisteren, maar: drink geen shotjes. En het scheelt ook echt om het bij één dranksoort te houden. Voor mij maakt het niet zoveel uit, of ik nou Jack Daniels, bier, Sambuca of iets anders drink. Maar als je niet zo’n ervaren drinker bent, houd het dan bij bier of vodka met Spa Rood. Het scheelt bovendien ook echt heel erg om niet te roken. Want als je rookt en drinkt krijg je echt de heftigste katers.

Anouck (22), barvrouw bij de Chicago Social Club in Amsterdam





MUNCHIES: Hi Anouck! Hoe ga jij om met een flinke kater?

Anouck: Als ik voel dat ik echt een flinke kater heb, dan zeg ik allereerst al mijn afspraken van die dag af. Meestal rol ik dan naar Homemade, mijn favoriete tentje. Daar bestel ik dan een broodje met kip en heel veel gesmolten kaas – dat is echt mijn ultieme katervoedsel. Daarnaast drink ik ook altijd cola. Cola is goed voor alle soorten katers.

Wat doe je om te voorkomen dat je katers te heftig zijn?

Hoe dronken ik ook ben, ik eet altijd een vettige maaltijd voordat ik ga slapen. Ik heb daarom ook standaard ingrediënten voor een mac ‘n’ cheese in huis. Mijn huisgenoten zijn niet altijd even blij mee met mijn nachtelijke kook-taferelen. Ik heb een periode gehad waarin ik heel vaak pasta met gorgonzola maakte. Als mijn huisgenoten dan ‘s ochtends vroeg hun bed uit kwamen, dan rook het hele huis naar blauwe kaas. Dus daar ben ik maar mee gestopt.

Heb je nog tips voor de emotionele katers?

Ja die ken ik ook wel. Wat ik dan meestal doe, is iemand opbellen die ik heel lief vind. Of die persoon nou een scharrel is, of je beste vriendin. Bel iemand op, en vraag of diegene bij je in bed wil komen liggen. Of kijk een hele emotionele film in je eentje.

Maurits (26), barman bij Café de Pui in Rotterdam

MUNCHIES: Ha Maurits. Wanneer had jij voor het laatst een enorme kater?

Maurits: Dat was gister. Vrienden van me zaten bij De Witte Aap, dus toen ik klaar was met werken ben ik daar naartoe gegaan. Daar stond meteen een fluitje en een jonge jenever voor me klaar. Ik mag niet drinken tijdens mijn werk, dus ik moest dat gisteravond allemaal inhalen. En dat is uit de hand gelopen.

Hoe ging je gister met je kater om?

Toen ik wakker werd, had ik een droge bek en voelde ik me heel erg slecht. Als ik me zo voel, gooi ik er altijd een snel dutje achteraan. Als ik dan voor de tweede keer wakker word, voel ik me al een stuk beter. Daarna neem ik vaak een lekker warm bad.

Wat zijn jouw ultieme kater-tips?

Drink in de loop van de dag gewoon weer een biertje, hoe moeilijk dat ook is. Anders blijf je je ellendig voelen. En sluit je dag af met een vette hap. Ik laat meestal een patatje en een frikandel thuisbezorgen. Verder ga ik altijd het liefst werken als ik een kater heb. Dat klinkt misschien heel raar, maar als ik werk, ben ik voor mijn gevoel toch mijn dag het best aan het invullen.

Isis (26), barvrouw bij Café het Zwarte Schaap in Breda





Isis en haar vriendje, die ook bij Café het Zwarte Schaap werkt.

MUNCHIES: Hey Isis. Gaat er veel drank doorheen als je aan het werk bent?

Dat ligt een beetje aan de avond, maar over het algemeen wel. Toen ik hier net begon te werken, zei ik een keertje: ik drink vanavond niet. Maar toen grapte de baas dat hij me dan zou ontslaan. We drinken regelmatig shotjes Schrobbelèr. Dat is een typisch Brabants drankje.

Krijg je daar heftige katers van?

Nee die valt wel mee. Als ik aan de Tequila ga dan is mijn kater heftiger.

Wat doe je als je een heftige kater hebt?

Ik klaag meestal dat ik heel zielig ben en dat ik me zo slecht voel. Verder eet ik ook altijd een vette hap, zoals friet en kroketten of een worstenbroodje. Vroeger nam ook ik altijd twee paracetamol voordat ik ging slapen. Dat was een tip die mijn vader me ooit had gegeven. Maar ik heb onlangs gelezen dat dat dus helemaal niet schijnt te helpen, dus nu doe ik dat niet meer. Nu vind ik dat ik gewoon op de blaren moet zitten. Verder helpt het ook echt om rond een uurtje of vijf weer een pilsje te drinken. Na die eerste heb je er dan meestal toch wel weer zin in. En bier is ook lekker dorstlessend.

Zou je die nieuwe anti-katerpil willen uitproberen?

Ik denk niet dat het een hele grote kans van slagen heeft, als je evenveel pillen moet slikken als dat je glazen alcohol drinkt… Onthoud dat maar eens! Maar ik zou het zeker willen proberen. Als het werkt, dan zou dat natuurlijk top zijn.