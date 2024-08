Nederlandse barmensen over de walgelijkste drankjes die jullie bestellen

Toen ik net begon met drinken, bestelde ik altijd mierzoete drankjes. Dat deed ik natuurlijk om te smaak van alcohol te maskeren. Denk aan mixdrankjes zoals wodka met appelsap en cassis en extra schijfjes limoen. Ook shotjes bananensplit (Licor 43 met slagroom en sinaasappelsap) gingen er altijd goed in. Ik vraag me wel eens af of ik die hardwerkende mensen achter de bar verdriet heb gedaan met mijn voorkeur voor suikerige, stroperige brouwsels.

Om erachter te komen welke drankcombinaties de tenen van barpersoneel doet krommen, vroeg MUNCHIES Nederlandse barvrouwen- en mannen naar de meest gore bestellingen. We spraken ze over zuivel mengen met alcohol, whiskey met bananensap en ranzige verzoekjes uit Oostenrijk.

Elodie van Dan, barvrouw bij Disco Dolly, Amsterdam

Hey Elodie, wat is het smerigste drankje dat je ooit moest maken?

Elodie: Ik heb een keer bier met Sprite moeten maken. Ik vroeg nog: bedoelen jullie niet bier én Sprite? Maar ze wilden het echt bij elkaar. Ik moest een extra groot longdrinkglas pakken zodat ik het allemaal samen kon schenken.

Toen ik net achter de bar stond, was er een keer iemand die een ‘69er in a pool’ bestelde. Ik had nog niet zoveel barervaring, dus ik stond echt met m’n bek vol tanden toen ik die bestelling kreeg. Maar een ‘69er in a pool’ is dus rum met tabasco, citroensap en een beetje vodka. Niet heel lekker.

Welke drank vind je nog meer echt smerig?

Alle zoete shotjes, zoals Baileys of Licor 43.

Wat moeten mensen wel bij je bestellen?

Lekker simpel: vodka met soda.

Links: Heineken met Sprite. Rechts: Elodie

Feije Timmer, barman bij De Witte Aap in Rotterdam

Hi Feije, wat is het allersmerigste drankje dat iemand wel eens bij je heeft besteld?

Feije: Ik denk rode wijn met cola. Maar het gebeurt heel vaak dat ik bestellingen raar vind.

Welke combi’s vind jij nog meer heel raar?

Mensen bestellen wel eens witte wijn met cola, wat ik ook best een gekke combi vind. Meestal vraag ik dan of ze het wel zeker weten. Maar ook hele zoete mixdrankjes zoals Licor 43 met sinaasappelsap heb ik nooit begrepen.

Welke drankkeuze kun je wel waarderen?

Ik hou meer van bittere smaken in plaats van zoet. Dus gin met tonic, bitter lemon of ginger ale. Of vodka met ginger beer. Jenever met cassis is ook heel lekker.

Rode wijn met cola is niet lekker

Mink Hesmerg, barman bij Stempels, Haarlem

Hoi Mink! Wat is het smerigste dat iemand wel eens bij je heeft besteld?

Mink: Dat was Cointreau met bitter lemon. Een gast van in de twintig bestelde het bij mij, en hij was bloedserieus. Maar ik gaf hem toch even het “meen je dit”-gezicht.

Heb je het zelf ook geproefd?

Ja, omdat ik wel nieuwsgierig was. Het was eerlijk gezegd best te doen, dat frisse van Bitter Lemon met de sinaasappelsmaak van Cointreau is helemaal niet zo gek.

Welke drank schenk je het liefst?

Ik kan het erg waarderen als mensen bij me aan de bar komen zitten en een single malt whisky bestellen. Dat laat echt blijken dat ze er zijn om te genieten van de drank, en niet om hun kop er af te zuipen.

Stevy Lalla, barman bij de Chicago Social Club, Amsterdam

Hey Stevy, welke gore mixdrankjes bestellen mensen bij jou aan de bar?

Stevy: Mensen bestellen zoveel gekke shit bij mij: rode wijn met 7 Up, whiskey met bananensap, bier met Jägermeister, of cola met een dropshot.

Rode wijn met 7 Up? Wie bestelde dat?

Een toerist uit Oostenrijk. Toen ze dit bestelde, vroeg ik nog: bedoel je niet rode wijn én 7 Up? Maar toen zei ze heel duidelijk: “Nee, mét.”

Welke drankkeuze kan je wel waarderen?

Jack Daniels met ijs. En ik vind het heel gezellig als mensen shotjes bestellen.

Bier met Jägermeister

Charlene Chua, barvrouw bij de Kopstootbar, Amsterdam

Hey Charlene, wat is het smerigste shotje dat jij ooit hebt gemaakt?

Charlene: Mensen vragen de gekste combinaties. Een keertje vroeg iemand om vijf shotjes Baileys, tequila én mezcal. Iemand vroeg ook eens vol zelfvertrouwen om een shotje met gin, Disaronno en Fanta.

Heb je die ook geprobeerd?

Nee zeker niet. Zou jij het proberen?

Als het moet. Wat vind je zelf het smerigste drankje dat je serveert?

Gin en tonic, omdat ik dat echt naar nagellakremover vind smaken. Daar kan ik geen slok van wegkrijgen.

Welke drankkeuze kan jij wel waarderen?

Tequila. En ik vind dat je tequila gewoon puur moet drinken. Gooi je citroen weg, leg je zout weg, en drink gewoon je tequila op.

Links: Een shotje met gin, disaronno en Fanta. Rechts: Charlene

Elias Belaidi, barman bij café Stalles en club Vibes, Rotterdam

Hi Elias, wat is het smerigste drankje dat je ooit moest inschenken?

Elias: Dat is zonder twijfel Malibu met chocolademelk. Ik vind het sowieso smerig als iemand alcohol met zuivelproducten mixt. Waarom zou je dat doef? Omdat ik de combinatie van chocolademelk en Malibu nog nooit had gehoord, vroeg ik nogmaals wat de bestelling was. Volgens haar was het heel lekker. Dat is echt lekker, is vaker de reactie die ik krijg wanneer ik raar reageer op een vies mixdrankje.

Heb je die malibu-chocomelk ook geproefd?

Zeker niet. Ik kan niet tegen lactose, en dat is eerlijk gezegd ook mijn excuus om dit soort gore drankjes niet te proberen. Alle mixdrankjes met tequila vind ik overigens ook echt smerig. Of alles met tomatensap.

Welk drankje moeten mensen wel bij je bestellen?

Jenever. Dat is zo’n ondergewaardeerde drank. IJskoud is jenever echt heerlijk puur. En in een mixdrankje is het zachter en goedkoper dan wodka. Win-win dus. En het is het beste te mixen met cassis.

Daniel Dambrink, barman bij de Jimmy Woo, Amsterdam

Ha Daniel! Wat is het gekste drankje dat iemand wel eens bij je heeft besteld?

Daniel: Dat moet Safari met Fristi zijn geweest. Ik keek het meisje dat het bestelde verward aan, ook omdat ik helemaal geen fristi in de koeling had. Ik heb haar dus maar een raketje aangesmeerd. Dat is Bacardi Razz-sinas en grenadinesiroop. Verder vroeg iemand een keer om vieux met ice-tea, wat ik best gek vond. Maar dat is niet zo gek in smaak als het klinkt.



Heb je vieux wel in de koelkast staan?

Er moet ergens nog wel een verdwaalde fles staan.

Welke drankkeuze kan jij wel heel erg waarderen?

Zelf ben ik heel erg van de bourbons. Ik kan een old fashioned dan ook heel erg waarderen. Zeker als vrouwen ‘m voor zichzelf bestellen.

Luka van Helvert, barman bij Polly Maggoo in Tilburg

Hoi Luka, wat is het gekste drankje dat je wel eens moest maken?

Luka: Ik denk een rode wijn met cola. Maar dat schijnt in Portugal dus heel populair te zijn. In eerste instantie schonk ik de rode wijn en de cola in twee aparte glazen. Pas nadat het meisje voor de bar vier keer had aangegeven dat ze het bij elkaar wilde, snapte ik het.

De gekste bestelling die ik ooit heb gehad, was een meisje die drieënveertig cola bestelde. Ik heb drie keer gevraagd of ze dit zeker wist. Toen ik bij de zevende cola was riep ze: “Stop stop stop, ik wil drieënveertig mét cola”. Ze bedoelde Licor 43.

Welk drankje drink je zelf vaak?

Ik ben enorm fan van de Punk IPA die we verkopen en ik hou (iets te) veel van tequila.