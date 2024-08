Deze Nederlandse boer maakt ‘single origin’-melk voor echte zuivelsnobs

In een wereld waar de gemiddelde eter steeds meer interesse heeft voor de herkomst van hun biologische radijs of hoe een kip grootgebracht is, is de term ‘single origin’ een heuse rage geworden. Je ziet het in speciaalzaken, gedrukt op de geurige verpakkingen van dure geïmporteerde koffiebonen en in een mooi lettertype op dure handgemaakte chocoladerepen. De term houdt in dat de koffie of chocolade afkomstig is van een enkele bron, in plaats van gemaakt uit een mix van bonen van over de hele wereld. Hierdoor is het waarschijnlijk makkelijker is om de kwaliteit te achterhalen of het terroir, de smaak van een bepaalde plek, te leren kennen.



Nu gaan technologen in Nederland nog een stap verder en hebben ze het idee van ‘single origin’-melk geïntroduceerd. Dat is dus melk die afkomstig is van individuele, traceerbare koeien.

TOP bv, een dienstverlener die gespecialiseerd is in voedseltechnologie, werkte samen met melkveehouder Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf om een platform te ontwikkelen waarmee veehouders melk van specifieke koeien kunnen bottelen. Tegen het einde van het jaar kunnen de klanten kiezen voor een flesje zuivel van bijvoorbeeld Clara 8 of Floortje 30. Volgens Nick van Lanen, een van de voedseltechnologen van het bedrijf, richt het bedrijf zich op mensen die geïnteresseerd zijn in lokaal eten, waarvan te herleiden is waar het vandaan komt.

“We zijn ervan overtuigd dat er een markt is voor dit soort speciale melk,” vertelt hij aan MUNCHIES.

Lanen zegt dat TOP bv en Baan los van elkaar op dit idee kwamen. En toen ze elkaar leerden kennen, besloten ze om samen te gaan werken.

In een persbericht op de website van het technologiebedrijf legt Baan uit dat – net zoals wijndruiven en koffiebonen van verschillende soorten planten anders smaken – de smaak van de melk ook zal variëren per koe.

“De ene is romig en smaakt naar roomijs, terwijl een andere fles melk juist erg fris of zoet is,” valt er te lezen.

Hoewel het misschien contra-intuïtief lijkt, is het huidige industriële model voor het bottelen van melk eigenlijk behoorlijk efficiënt: een enorme hoeveelheid melk komt uit veel verschillende koeien en wordt vervolgens gemengd, gepasteuriseerd en gebotteld. Individuele melkveehouders kunnen misschien kleine hoeveelheden melk van één koe bottelen en verkopen, maar het is moeilijk om dat op een grotere schaal te doen. Dat is waarom TOP bv gaat helpen.

“Natuurlijk kan de boer alles alleen doen, maar het zal hem veel te veel tijd kosten om hier een werkend bedrijfsmodel van te maken,” zegt Van Lanen. “Door een apparaat te gebruiken dat melk kan pasteuriseren, bottelen en etiketten op flessen kan plakken – en tegelijkertijd ook nog data kan beheren en alle verschillende onderdelen van de machine kan besturen – wint de boer schaal en efficiëntie.”

TOP bv hoopt daarnaast de zuivelindustrie op andere manieren te helpen, merkt Van Lanen op. Door deze technologie te gebruiken kunnen boeren “zelfstandiger worden van de grote zuivelondernemingen waaraan ze hun melk verkopen.” En door een hoogwaardig product als ‘single origin’-melk te creëren, “wordt hun melk meer waard, wat betekent dat ze meer kunnen vragen voor hun product en een winstgevender bedrijf krijgen.”

Het bedrijf wil nog niet vertellen waar en in welke hoeveelheden de melk zal worden verkocht, maar Lanen vertelt dat hij verwacht dat als het project eenmaal goed loopt, het ook de grens over zal gaan. Dat betekent dat straks nog meer mensen kunnen genieten van melk die naar ijs smaakt. En wie wil dat nou niet?

